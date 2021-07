"Vais ser trucidado". O alerta terá sido dado por Rafael Mora, sócio de Nuno Vasconcellos, quando o presidente da Ongoing comprou uma guerra contra Francisco Pinto Balsemão, pretendendo, alegadamente, tomar o controlo da Impresa. Esta foi a versão que Rafael Mora contou na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, onde disse acreditar que esse desafio a Balsemão foi o princípio do fim da Ongoing.





Nuno Vasconcellos conta outra versão. Ao Observador garante que nunca quis o poder da Impresa. “Foi uma pessoa extraordinária durante toda a minha vida, foi quase como um segundo pai, uma pessoa que eu adorava e que ainda hoje adoro e amo. E tenho muita pena de não manter contacto com ele. Acho que havia muitas forças à volta de Pinto Balsemão – e à minha volta também – que se calhar não gostariam desta amizade tão forte”, afirmou, não concretizando que forças poderão ter sido essas e assumindo, por outro lado, não saber quem convenceu, então, Balsemão de que queria tomar conta da Impresa.





A versão de Balsemão estará para chegar. Ao Expresso, numa entrevista dada em setembro do ano passado, o fundador da Impresa qualificou esta guerra com o afilhado de “outro caso lamentável...”, expressando desejo de não falar do assunto. Na rentrée é esperado o lançamento do livro de memórias de Pinto Balsemão...





O filho Pedro

Com o problema da Ongoing para trás, Francisco Pinto Balsemão mantém o controlo da Impresa, com 50,31%. Aliás, está escrito em alguns contratos de financiamento que a Impreger, a empresa de Balsemão que controla a Impresa, não deve reduzir a sua participação abaixo de 50,01% do seu capital. De igual modo, está escrito, preto no branco, nesses mesmos contratos, que a Impresa deve manter pelo menos 51% do capital da SIC. E foi por via desta sociedade que detém o canal de televisão que o grupo voltou aos mercados este ano para emitir mais dívida e substituir parte da emissão obrigacionista de 2019 por um juro mais baixo. Nesta oferta de 2019, a SIC tinha aproveitado a popularidade de Cristina Ferreira para promover o empréstimo. Agora, no deste ano, optou por pôr João Baião e Júlia Pinheiro, dois dos rostos da liderança mantida pela SIC, mesmo depois de Cristina Ferreira ter saído desta estação para voltar à TVI, agora também como acionista.





O empréstimo deste ano aconteceu em junho, tendo a SIC aproveitado para emitir nova dívida, mas também para trocar obrigações mais antigas – com um juro mais alto – por títulos pelos quais pagará menos por ano. Nesta oferta de troca acabou por não conseguir tudo o que pretendia. Ainda assim, os resultados da Impresa têm melhorado. Ainda no primeiro semestre deste ano os lucros superaram os 3,3 milhões de euros, tendo a dívida reduzido para 154,4 milhões. Um caminho que Francisco Pedro Balsemão quer continuar a fazer. O filho que o fundador da Impresa escolheu para tomar as rédeas executivas do grupo desde março de 2016.





Apesar de ser o filho o CEO, o pai Francisco não perde pitada do que se passa na empresa. Nem a nível executivo, nem a nível editorial e programático. Assume ler o Expresso “ao milímetro”.





Na entrevista em setembro do ano passado ao Expresso, assumia isso mesmo: “Continuamos a ter um comité editorial do Expresso a que presido; como temos na SIC, tanto para a Informação como para o Entretenimento. Além disso, gosto do pormenor, e quando vejo uma notícia mal feita pego no iPad e dirijo-me a quem de direito; quando vejo uma coisa bem feita também não me coíbo de mandar um elogio a quem a fez, com conhecimento dos diretores. Ou de sugerir temas que vou lendo na imprensa estrangeira e nestas newsletters com que nos inundam e nos tiram o tempo de ler livros. Hoje em dia, demoro muito mais a ler um livro, sendo constantemente interrompido com a profusão de newsletters e notícias de última hora.”





Uma luta sem tréguas

As notícias continuam a ser a sua obsessão. Por isso, nunca deixa de se assumir jornalista. Com esse olhar, mas também com o olhar de pai, não tem dúvidas de que o filho Francisco Pedro “está a fazer um ótimo trabalho e que gosta tanto disto como nós”. Foi já sob o seu comando que a SIC voltou à liderança da televisão generalista em Portugal, posição também consolidada pelo semanário Expresso, mesmo em tempos de pandemia. “Estou contente, neste aspeto. Só é pena não haver mais publicidade, por causa da pandemia”, declarou-o também ao Expresso quando o jornal publicou a sua 2.500.ª edição, numa entrevista em que falou de jornalismo e da sua luta mais recente de fazer as plataformas digitais pagarem pelos conteúdos dos órgãos de comunicação social que partilham ou de lutar contra a pirataria de jornais e revistas. “Diariamente, centenas ou milhares de pessoas roubam — repito, roubam — conteúdos. Basta uma pessoa assinar o Expresso e depois, através de uma aplicação, distribuir ilegalmente a edição, de borla, por grupos de amigos que vão até às 50 ou 100 pessoas. E isso acontece com pessoas que eu não acreditava que o fizessem... Ou então não se apercebem de que estão a roubar, embora isso seja um pouco difícil. De qualquer modo, estão a usar conteúdos que custam dinheiro, feitos por pessoas que vivem disso, para os oferecer a grupos de amigos. É vergonhoso!”





É uma luta das antigas e que não tem dado tréguas. Mas até agora também não tem dado muitos frutos.





Algo a que Balsemão não está habituado. Normalmente vai à luta para ganhar. “Vais ser trucidado”, dizia, sobre Balsemão, Rafael Mora a Nuno Vasconcellos.





E é por isso que o livro que Balsemão quer publicar com as suas memórias está a ser aguardado com alguma expectativa e até, nalguns setores, com ansiedade. Francisco Pinto Balsemão fundou o Expresso e a SIC, mas também o PSD e chegou a primeiro-ministro. E tem assento no Conselho de Estado, no qual lida com Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou a ser diretor do Expresso. Nem sempre estiveram de acordo, mas sabem da importância de cada um. E admiram-se.





O Conselho de Estado foi, aliás, uma das razões que levaram Balsemão a aparecer publicamente este ano. O confinamento não lhe agrada apesar de o fazer numa vivenda na Quinta da Marinha. A leitura ocupa muito do seu tempo, embora confesse que já não lê tantos livros como gostaria, porque se vai perdendo nos jornais, nas revistas, nas “newsletters”.





Também se tem dedicado ao seu livro. Muitas histórias da sua vida de 83 anos – fará 84 no próximo dia 1 de setembro – estão por contar. Pelo menos a sua versão delas.





Será o olhar do jornalista Balsemão? Será o olhar do político Balsemão? Ou será tão-só a visão do homem? Na rentrée saber-se-á. A frase não foi dita a propósito das memórias, mas Balsemão deixa já a promessa: “Modéstia à parte, acho que continuo a ter faro jornalístico. Até acho que agora estou melhor. Isso não se perde, até se cultiva...”