A aliança industrial com as marcas globais

André Veríssimo, diretor do Negócios, com Albano Fernandes, Carlos Vieira de Castro, Domingos Bragança e Paulo Stricker.

O pão-de-ló e o bolo-rei para os emigrantes, o mercado da saudade, foram os primeiros produtos de exportação da Vieira de Castro, que tem a sua origem em 1942, quando António Vieira de Castro comprou a Casa Cardoso, conhecida pela sua pastelaria tradicional.





Com o aparecimento dos hipermercados em 1985 e as centrais de compra deu-se uma grande transformação do setor. “Os clientes que tínhamos esvaziaram-se e tudo começou a ser vendido centralmente. Houve um espaço temporal grande que se perdeu e, em termos de vendas diminuíram muito. Como se diz no Norte, “andamos uns tempos à rasca””, recorda Carlos Vieira de Castro, administrador da Vieira de Castro.