A aposta nos modelos híbridos de trabalho

"Cada vez mais, as organizações estão a tirar partido de avanços tecnológicos e de novas soluções digitais para permitir que os colaboradores colaborem e inovem, independentemente da distância". A garantia é dada por Paula Fernandes, managing director da Accenture Technology Portugal.



Como é que vê o futuro do trabalho remoto?

No futuro pós-pandémico, as pessoas não voltarão a trabalhar como faziam. De acordo com o estudo da Accenture "Tecnology Vision 2021", a maioria das organizações vão implementar uma estratégia BYOE (Bring Your Own Environment), em que as soluções de tecnologia conectam os ambientes de trabalho, o que permite criar um escritório em qualquer lugar. Cada vez mais as empresas vão olhar para o trabalho remoto como uma vantagem, e não como uma simples acomodação.



Quais podem ser as consequências desta transformação do trabalho?

As tendências apontam para uma aposta nos modelos híbridos, que exigem a adoção de uma mudança cultural em direção ao equilíbrio. Alguns colaboradores continuarão a estar completamente remotos, enquanto outros optarão por trabalhar em escritórios, fábricas ou lojas, em full-time ou a tempo parcial. Uma estratégia de trabalho focada na lógica BYOE vai dar oportunidade às organizações de transformarem os seus modelos de negócio. A cultura da organização terá de evoluir e isso será um processo a longo prazo. A próxima geração de líderes da força de trabalho será aquela que posicionará uma abordagem híbrida como algo que gera valor. As organizações mais fortes vão estar distribuídas fisicamente, conectadas de forma criativa, capacitadas pela tecnologia e serão mais inovadoras do que nunca.



Para as empresas, quais as principais vantagens e quais os maiores desafios desta virtualização do trabalho?

Não basta implementar as ferramentas certas para a mudança. Para o modelo remoto funcionar existem também outras condições que as organizações têm de garantir e uma mudança de comportamento que deve ser promovida. Os colaboradores têm de equilibrar a responsabilidade e a flexibilidade, garantido o cumprimento dos objetivos e a produtividade exigida, enquanto se tornam mais autónomos e responsáveis.





As tendências apontam para uma aposta nos modelos híbridos que exigem uma mudança cultural.



É importante manter contacto durante a rotina e até criar momentos de descontração.

O trabalho remoto trouxe benefícios, tanto para as organizações como para os colaboradores. As organizações não necessitam de espaços tão grandes e os custos associados ao trabalho em escritório diminuem. Além disso, o foco em resultados passou a ser diferente, o valor entregue por cada colaborador passou a ser medido com maior eficiência através do progresso das atividades e não pelo tempo que despendiam. O trabalho remoto permite ainda formar equipas de várias localizações, alargando a procura do melhor talento.



Para os colaboradores, a flexibilidade de trabalhar onde quiser e o aumento da autonomia são claros benefícios. Trabalhar de forma remota pode ainda melhorar a performance e os resultados, já que ir ao escritório muitas vezes significa perder algumas horas na deslocação, mas o distanciamento social, as interrupções constantes, a incapacidade de equilibrar a vida profissional e pessoal, são alguns dos desafios desta virtualização do trabalho. Mesmo distante fisicamente é importante manter contacto durante a rotina de trabalho e até criar alguns momentos de descontração com a equipa.



Neste novo paradigma, qual é a importância da tecnologia e qual o peso da cultura empresarial?

Cada vez mais, as organizações estão a tirar partido de avanços tecnológicos e de novas soluções digitais para permitir que os colaboradores colaborem e inovem, independentemente da distância. O uso de plataformas baseadas na cloud e ferramentas de colaboração cresceu. Por exemplo, as chamadas de vídeo no Microsoft Teams cresceram mil por cento em apenas um mês. As organizações que dependem de operações físicas estão a utilizar dispositivos IoT, inteligência artificial e extended reality para oferecer uma visão mais detalhada dos locais de trabalho físicos, ajudando a reduzir o número de pessoas necessárias no local ao mesmo tempo.



A integração deste tipo de tecnologia na força de trabalho veio para ficar. Embora alguns trabalhadores optem por retornar ao escritório, muitos preferem os benefícios do trabalho remoto. Isso exige uma nova abordagem híbrida de trabalho, que permita as duas opções, ao mesmo tempo que oferece suporte aos colaboradores de forma semelhante.