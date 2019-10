A medição de dados é o primeiro passo

Etapas para um modelo eficaz Do ponto de vista técnico, é importante haver uma vontade de mudança real, um bom conhecimento do que cada instituição pode oferecer, e começar pela medição dos resultados, é um dos principais conselhos do ICHOM.

Utilizar standards já implementados para iniciar a recolha de dados de uma forma contínua, auditá-los, e iniciar uma interpretação que seja valiosa, sobretudo do ponto de vista do impacto, não só no paciente como, do ponto de vista financeiro, para a própria instituição.



As associações dos pacientes devem estar envolvidas para que o paciente também perceba a importância de estar envolvido neste tipo de processos.



A indústria também pode ser importante para o financiamento de pilotos nos hospitais, que normalmente não têm o dinheiro necessário para testar novos modelos de negócios baseados em valor.



O Estado e as seguradoras deviam fomentar a mudança e há o "papel mediático e a necessidade agilizar estes discursos e estas ideias para que sejam percetíveis para o grande público, o cidadão, os decisores políticos e os pacientes", como aconselhou Fátima Campos Ferreira.

"Devemos saber o que devemos estar a registar porque registar, só por si, não é suficiente. O importante não é os dados, mas o que fazemos com eles. Os países nórdicos são excelentes em bases de dados, mas continua a haver uma grande variabilidade nos resultados alcançados e nas terapêuticas", salientou Cláudia Vaz.A fase seguinte "é a mais difícil mas decisivamente necessária, que é a fase da consequência". Feita a fotografia e o diagnóstico, e é a vez de colocar o verbo Mudar. Pode-se traduzir em integração de cuidados, tanto internos como externos, com as clínicas de patologia, percursos eficientes para o doente, ou fazendo parcerias com centros desaúde, com hospitais à volta.Segundo Francisco Rocha Gonçalves, em Portugal "há ainda dois pilares que estão a avançar a velocidades diferentes" e que são a transformação digital e os contratos baseados em valor. A transformação digital porque, para o Value Based Helthcare ser feito de uma forma eficiente, tem de ter o apoio das tecnologias de comunicação. O propósito de incorporar computadores, bases de dados nas instituições é facilitar os processos de gestão que foram desenhados.O último passo, "em que temos algumas esperanças, são os contratos baseados em valor tanto para financiar instituições de saúde, como para remunerar os profissionais e os fornecedores", refere Francisco Rocha Gonçalves."Temos de trabalhar muito para que o sistema seja sustentável com o VBH e outras estratégias porque o VBH não é a panaceia universal dos sistemas de saúde mas é um caminho, um instrumento. De cada vez que se trata um doente de forma inadequada estamos a desperdiçar recursos ou se tratamos alguém que não necessita estamos a desperdiçar recursos", refere Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares .