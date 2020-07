A missão das empresas não se pode restringir ao lucro

A SAP é a empresa de software considerada líder nos índices de sustentabilidade do Dow Jones e CDP Worldwide. Em janeiro de 2020 em Davos, a SAP assumiu o compromisso com as Nações Unidas de acelerar da adoção dos princípios de sustentabilidade através do programa Climate 21, que visa dotar com métricas de sustentabilidade o portefólio de soluções da SAP, para que as empresas possam reportar o Green Line, para além do P&L (Profit and Loss).





Em termos internos, a SAP tem como uma meta, até final deste ano, eliminar a utilização única de plásticos nas operações de cada subsidiária da SAP SE.





Tem um programa inclusivo ao nível educativo e laboral, para garantir que todos dispõem das competências digitais, programas com as Alianças Universitárias e uma plataforma de cursos abertos on-line, openSAP, e colabora com a UNICEF através da Aliança Mundial para a Juventude. Luís Urmal Carrasqueira destacou o programa de apoio à integração de pessoas com autismo.





Qual a importância e o impacto da sustentabilidade ambiental, social e económica nos modelos de negócios?

O desempenho social, económico e ambiental estão inter-relacionados, cada um criando impactos tangíveis nos outros. Conduzir as empresas com um objetivo claro no que diz respeito à sustentabilidade é cada vez mais esperado pelos colaboradores, clientes, acionistas e potenciais investidores.A sustentabilidade ambiental, social e económica tem vindo a ocupar um espaço cada vez maior nas administrações das empresas. O esperado não são medidas avulso, mas, sim, compromissos de médio e longo prazo. Se estes compromissos, por um lado, condicionam processos e modelos de negócio, por outro, são cada vez mais um indicador do risco total e da qualidade da equipa de gestão de qualquer organização. Além de que, quando são tomadas decisões, a sociedade é hoje um importante grupo de interesse para as empresas.





O que se deveria fazer para conseguir cumprir a Agenda 2030 ou pelo menos criar uma agenda mais sustentável?

O cumprimento da Agenda 2030 implica muito mais que boa vontade e palavras de circunstância. Somos mais de 7 mil milhões de pessoas e mais de 190 países no mundo, com culturas tão diferentes, perspetivas económicas e sociais nem sempre coincidentes. Tal implica um enorme cuidado na forma como determinadas medidas ao nível da sustentabilidade podem ser, ou não, implementadas. Mas este é o momento para pensarmos no futuro e deixarmos de lado quaisquer perspetivas de curto prazo. É isso que a Agenda 2030 pede, uma visão integrada e filantrópica, onde o Nós se sobrepõe aos egos. Creio que as pessoas e organizações estão hoje mais cientes da realidade que está longe de ser a mais tranquilizadora. Uma das formas que, penso, ajudaria no cumprimento destas metas, seria as organizações assumirem uma maior transparência sobre os respetivos indicadores de sustentabilidade. Iria não só aumentar o compromisso, como também tornar o mercado cada vez menos tolerante a entidades não convergentes com a Agenda 2030.





A sustentabilidade mudou a visão das empresas? Qual pode e deve ser o papel das empresas em termos de sustentabilidade ambiental, social e económica?

Se há algo que o século XXI nos trouxe foi a Economia Circular e a necessidade da missão das empresas não se restringir ao lucro. Naturalmente, o lucro é fator fundamental, é o fim último das organizações, mas não um lucro a qualquer preço, desprovido de ética e desinteressado da comunidade e do meio ambiente. As empresas devem dar o exemplo, dando prioridade aos cuidados com a saúde e bem-estar dos seus colaboradores, preocupar-se em dar-lhes um plano de desenvolvimento humano e profissional, ter a capacidade de integrar e não criar desigualdades de sexo, etnia ou credo, preocupar-se em conter a excessiva carbonização da economia ou o consumo extremado de plásticos e reger-se por elevados princípios de ética.

78% cultura de saúde

Índice de cultura de saúde corporativa em 2018, contra 69% em 2013.

26% de mulheres

Mulheres em cargos de gestão em 2019, que era de 17,6% em 2009.

3,3 toneladas

Emissões de CO2 por colaborador em 2018, menos 5,9 toneladas do que em 2009. A SAP tem o compromisso de tornar as suas operações neutras em carbono até 2025.