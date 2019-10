A reinvenção dos modelos de cuidados de saúde

A bolha da saúde digital No primeiro semestre de 2019, as start-ups centradas nos negócios da saúde e do bem-estar digitais angariaram 4,2 mil milhões de dólares em 180 negócios, segundo o do Rock Health, que apenas conta com as operações acima de dois milhões de dólares realizadas nos EUA. As previsões apontam para que atinja os 8,4 mil milhões em 2019 contra 8,1 mil milhões em 2018. O capital investido em startups digitais de saúde, desde 2011, atinge os 29,4 mil milhões de dólares.

Para Francisco Rocha Gonçalves, diretor Healthcare Technologies Management da Luz Saúde, "as tecnologias digitais atuais, e as formas de tecnologia que vão surgir a breve prazo, serão enablers e elos de ligação de novas formas de organização da prestação de cuidados, da investigação, da prevenção e do respetivo financiamento".Considera que não são meros aceleradores da forma atual de trabalhar, mas "serão instrumentais nos novos modelos de relacionamento com o doente, com os atores da cadeia de valor da saúde e com a sociedade. Ou seja, é inovação com a qual as pessoas vão gerar inovação e com isso, construir um futuro".A tecnologia não é um dispositivo, um medicamento ou um software em si, é um conceito mais abrangente, está inserido num processo de trabalho, combinado com outros recursos e capacidades, é uma forma particular de organizar a produção. Por isso não interessa se são organizações públicas ou privadas ou sociais. "Mais que a natureza acionista, o importante são os objetivos e o grau de compromisso em atingi-los", diz Francisco Rocha Gonçalves.A vantagem é de "quem melhor criar valor para os doentes". A criação de valor passa segundo Francisco Rocha Gonçalves pela integração das opções tecnológicas na produção de melhores resultados e da otimização dos custos a que esses cuidados são oferecidos. "Quem melhor fizer esta gestão da tecnologia, que envolve atualização tecnológica mas também uma integração inteligente e uma capacidade para mudar a forma de trabalhar e organizar os pathways, estará em vantagem na criação de valor para os doentes"Para Francisco Rocha Gonçalves, "as estratégias melhor sucedidas envolverão: identificação das tecnologias chave em ligação com a missão/visão das empresas, repensar seriamente a forma como resolvem problemas aos clientes hoje, acelerar prazos de concretização dessas soluções e mudar a cultura das empresas". Salienta que as duas competências chave são a liderança estratégica e a capacidade de gerir alianças ou redes.A inovação, nomeadamente nas tecnologias na saúde, é o grande desafio, pelo menos em termos de investimento e financiamento do SNS (Serviço Nacional de Saúde), que, diz-se, tem grande parte dos equipamentos obsoletos. Esta necessidade de reinvenção do modelo de prestação de cuidados exige investimento e vai aumentar obrigatoriamente a despesa na Saúde."A decadência tecnológica, em termos de hardware, do SNS é um dos sintomas da sua falência e resulta de opções erradas na utilização dos recursos disponíveis - que são, agora como nunca, extremamente reduzidos", sublinha o antigo presidente do Hospital de São João no Porto, onde é especialista em Medicina Interna e professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.Adianta que "não estou certo que os privados disponham de melhores tecnologias de informação do que os públicos. O desenvolvimento das tecnologias de informação em alguns hospitais públicos é realmente notável a nível nacional e internacional", refere António Ferreira.Francisco Rocha Gonçalves considera que "o investimento em ativos de qualidade e a despesa inerente não são sequer os personagens principais da história do futuro da saúde que estamos a escrever: essa história é a da reinvenção do modelo de prestação de cuidados e o ator principal são os doentes, ou as pessoas em geral se quisermos começar um pouco mais a montante"."O SNS é nuclear na prestação de cuidados em Portugal mas não existe em autarcia, por isso com certeza que aquele investimento será financeiro na aquisição de meios próprios quando se justifique, mas também será na conceção de soluções de integração com a restante cadeia de valor que alavanquem os processos de inovação ou alternativas melhores - com fornecedores, prestadores, indústrias complementares, financiadores, locais ou internacionais, etc.", conclui Francisco Rocha Gonçalves.As tecnologias têm capacidade de transformação da cadeia de valor, ou seja, de criar valor para os doentes, oferecem muitas opções e o ritmo de mudança é muito acelerado.Com os avanços na saúde digital, ciência dos dados e tecnologias médicas ganha importância da avaliação de tecnologias e intervenções em saúde e o rápido acesso à inovação, porque esta capacidade de avaliar "é parte da capacidade de transformar com sucesso a cadeia de valor, ou seja, de criar Valor para os doentes, porque há muitas opções e o ritmo de mudança é muito acelerado, a capacidade para identificar e avaliar os impactos das tecnologias de saúde é crítica", considera Francisco Rocha Gonçalves, diretor Healthcare Technologies Management da Luz Saúde.A avaliação tradicional da era feita com métodos estabelecidos, em atualização constante, e com bons resultados conhecidos. A avaliação económica tem em conta os custos diretos, indiretos das tecnologias, de oportunidade, a que se acrescenta os resultados clínicos, e nestes múltiplos atributos de resultado, as preferências dos doentes ou da sociedade, ou ainda pode incluir impactos alargados na sociedade, patient reported outcomes, as alternativas relevantes para se atingir o mesmo fim. "É um processo rigoroso e que ajuda a identificar as boas oportunidades de inovação nas novas tecnologias", conclui Francisco Rocha Gonçalves.A explosão tecnológica com a ciência dos dados, a aposta em real world evidence (RWE), as possibilidades da IoT, as redes colaborativas internacionais de I&D, etc. "são agora meios para se fazerem avaliações ainda mais robustas, mais em linha com os desafios das novas opções terapêuticas, em atualizar estudos mais rapidamente e em aumentar o que sabemos do impacto da inovação", refere Francisco Rocha Gonçalves.Para António Ferreira, especialista em Medicina Interna no Hospital de São João e que é presidente da Comissão Nacional para os Centros de Referência, "a entrada e disseminação destas tecnologias nos sistemas de saúde coloca questões de vários âmbitos - de ordem ética, de ordem jurídica, relativas à proteção de dados e ao acesso aos mesmos, de ordem tecnológica propriamente dita, nomeadamente em termos de segurança, de ordem deontológica, etc. No entanto, nenhuma delas impedirá a sua disseminação nos próximos anos. Nesta perspetiva, a avaliação destas tecnologias é crucial".Acrescenta ainda que "a possibilidade de permitirem a avaliação do impacto individual e social e, até, epidemiológico das intervenções realizadas possibilitará a instituição de novos modelos de financiamento e a avaliação da prestação de cuidados baseada nesse mesmo impacto e nos resultados obtidos".