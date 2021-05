A sustentabilidade do mar em Portugal é uma oportunidade

O digest das finanças sustentáveis O Jornal de Negócios organiza três talks com especialistas do BNP Paribas, tendo como principal objetivo descodificar o conceito, ainda pouco familiar para muitos, e alertar para o papel-chave de todos os stakeholders no apoio às organizações e indústrias que estão ativamente empenhadas no combate às alterações climáticas e à criação de uma sociedade mais inclusiva.



A primeira talk foi uma introdução à Sustainable Finance e teve como orador Olivier Perrain, head of Corporate and Institutional Banking do BNP Paribas em Portugal. As próximas duas talks terão lugar em junho.

"Existe uma atividade económica na qual Portugal pode vir a ter um papel especialmente importante, devido à sua posição geográfica, que é a sustentabilidade do mar, dos oceanos, que também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, o número 14 - A vida na água. Há hoje várias iniciativas a partir de Portugal neste domínio e que irão certamente requerer investimento público, mas também privado", referiu Olivier Perrain, head of Corporate and Institutional Banking, BNP Paribas.Este gestor sublinhou que todos os que estiverem comprometidos e tenham uma agenda com metas claras para atingir emissões zero de carbono, mas também objetivos em termos sociais e de governação, podem ter acesso a investimentos e financiamentos sustentáveis. "Já temos desenvolvido o diálogo com muitos clientes há alguns anos. Algumas das grandes empresas nacionais estão na vanguarda desta trajetória para a sustentabilidade."Portugal, enquanto Estado-membro da União Europeia, tem acesso e pode concretizar todas as soluções de sustainable finance desenvolvidas na Europa, e Olivier Perrain sublinha que há vários exemplos de empresas portuguesas que emitiram green bonds, obtiveram green loans e também transações ligadas a critérios ESG (sustainability-linked loans - empréstimos ligados à sustentabilidade).Explicou que o tipo de transações, como as green bonds e green loans, é usado para financiar projetos específicos, como um parque de energia solar ou um edifício com alta eficiência energética. Por sua vez, as transações ligadas a critérios ESG definem objetivos anuais que as empresas se comprometem a atingir como, por exemplo, reduções anuais das emissões de carbono das suas operações, ou critérios de governação como, por exemplo, aumentar o número de mulheres em posições de liderança. Se atingirem os objetivos, os clientes recebem um desconto no juro do seu crédito, mas se não atingirem pagam um valor agravado.Olivier Perrain está otimista em relação ao grau de adesão do tecido empresarial/particulares ao sustainable finance considerando que "a adesão à escala mundial tem sido crescente. Trata-se de salvar o planeta que habitamos e garantir o bem-estar da humanidade e tem envolvido cada vez mais os diferentes atores da sociedade".Destacou o papel dos jovens, dos governos, dos reguladores e das empresas. "Tenho filhos, jovens adultos, e acompanho de perto o papel que os jovens têm tido na tomada de consciência geral sobre as questões ambientais e de sustentabilidade", afirmou Olivier Perrain.Sobre os governos referiu a sua importância tanto nas políticas internas como nos acordos multilaterais, que se têm traduzido na inclusão de cada vez mais países em torno dos objetivos sustentáveis para 2030 e 2050 instituídos por organizações e conferências internacionais, e que abrangem a China e os Estados Unidos, "que estão felizmente de volta ao Acordo de Paris". Nos reguladores, em particular a nível europeu, "existe uma exigência crescente para as empresas reportarem o seu desempenho ambiental, social e de governação de forma transparente e usando a mesma taxonomia", afirmou Olivier Perrain.Alertou ainda que para as empresas é "absolutamente crítico fazerem o caminho de transição para a emissão zero de carbono, caso contrário, poderão não conseguir obter financiamento no futuro". Os acionistas e investidores estão cada vez mais exigentes e querem construir portefólios mais sustentáveis e resilientes a longo prazo, o que é uma preocupação cada vez maior nas empresas cotadas e empresas familiares.