A vanguarda do Marketing Digital por quem faz acontecer o futuro

Uma oportunidade única de ouvir e falar com quem sabe o que se passa por dentro do marketing digital e das novas tendências do sector.



A grande conferência do ano dedicada ao Marketing Digital vai ser em Lisboa, nos próximos dias 29 e 30 de Novembro, no Hotel Ritz.





A Vanguarda do Marketing Digital em Lisboa, por três dos maiores gurus do momento:

Don Tapscott, um nome consagrado, conselheiro dos maiores decisores de alto nível, inclusive presidentes de vários países em todo o mundo, designadamente os EUA;







Neil Patel, um jovem que todos nesta área bem conhecem, é líder incontestado no Marketing Digital, já ajudou empresas como a Amazon e recebeu reconhecimentos a nível mundial, designadamente de Barack Obama e pelas Nações Unidas como um dos mais bem sucedidos jovens empreendedores, e o Wall Street Journal designou-o como "top influencer on the web".





Ari Wallach, futurista, de quem muitos já ouviram falar por ter desenvolvido o conceito de longpath, uma "caixa de ferramentas" estratégicas para construir "futuros" para empresas e empreendedores.

Quando: 29 e 30 de Novembro

Onde: Hotel Ritz, Lisboa

Bilhetes e informações: www.futuradigitalmarketing.com