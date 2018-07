Acordo na Alemanha ameaça dividir UE

Angela Merkel negociou um acordo sobre política migratória que permitiu ultrapassar o diferendo no seio da aliança democrata-cristã (CDU/CSU), mas que terá ainda de ser validado por um SPD que apresenta dúvidas sobre o plano. Acordo ameaça agravar as divergências entre os Estados-membros da União Europeia no que diz respeito à gestão e acolhimento de requerentes de asilo.