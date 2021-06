Agricultura AGORA | PORTUGAL NO CONTEXTO DA PAC 2030

Francisco Gomes da Silva, Diretor-Geral da AGROGES, Professor do ISA e Diretor-Geral da CELPA fala sobre "Portugal no Contexto da PAC 2030", após a abertura de João Folque Patrício, Diretor-Coordenador da Direção de Negócio para a Agricultura, Turismo e Imobiliário, do BPI.

Em cima da mesa vão estar questões como o modelo histórico de direitos de apoio ao rendimento; a condicionalidade no acesso aos apoios da PAC; a PAC e o green deal; e a PAC e a floresta.

Assista em direto, dia 30 de junho às 10h00, no Jornal de Negócios.