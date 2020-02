Alberto Ramos: “O sucesso das empresas é o sucesso de um país”

“O futuro faz-se com as empresas e com os empresários, com o negócio internacional e a capacidade de sairmos no nosso mercado”, afirma Alberto Ramos, country manager do Bankinter Portugal.

Vimara Peres, D. Henrique e D. Afonso Henriques são exemplos de líderes com visão, com ambição mas sobretudo com capacidade de execução, referiu Alberto Ramos, country manager do Bankinter Portugal. “Creio que estas características ficaram arreigadas na região e muitos dos empresários têm muitas destas características e elas são fundamentais para o sucesso das empresas”, sublinhou Alberto Ramos. “E o sucesso das empresas é o sucesso de um país, porque as empresas são a mola real de criação de emprego e riqueza de um país”.





“O futuro faz-se com as empresas e com os empresários, com o negócio internacional e a capacidade de sairmos no nosso mercado, o que não é uma dificuldade porque, como país pequeno que somos, sempre nos habituamos a procurar oportunidades fora”, acrescentou Alberto Ramos, na abertura da primeira conferência em Guimarães no âmbito da 2ª Plataforma Empresarial, que teve como tema o Negócio Internacional.