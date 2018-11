Amazing Thunder: Açoriana quer fazer eventos nos EUA e Canadá

Iva Raposo jogou basquetebol em várias equipas açorianas e o próximo objectivo é fazer pontos no mercado americano. DR

"Pretendo ser competitiva, e apresentar soluções diferenciadas e competitivas no preço."

150

Mil euros

Foi a facturação da empresa entre Agosto de 2017 e 2018. Mas em 2016 chegou a facturar cerca de 300 mil euros.



3

Pessoas

Formam o núcleo duro liderado por Iva Raposo, mas durante a realização dos eventos chega a contar com mais de cem pessoas.

RAIO-X Tendas à medida dos clientes A qualidade e o design atractivo e impactante são factores-chave para fazer face à concorrência que vém da China

Actividades chave

• Design de tendas de grande formato e palcos mediante as necessidades do clientes e manutenção da tendas e palcos antes e durantes os eventos.

Factores diferenciadores

• As tendas de grande formato têm um design impactante e um tipo de tela de qualidade superior face à concorrência, o que permite ser uma referência no sector.

Oportunidades

• O aumento da agenda cultural nas regiões insulares da Macaronésia, com um aumento da produção de eventos, junta-se a grande escala do mercado dos Estados Unidos e do Canadá, o que poderá permitir um maior crescimento e mais sustentado.

Obstáculos

• Produção e venda de tendas oriundas da China, com um preço extremamente competitivo, apesar de a qualidade da tela e das estruturas ser inferior.

Perguntas a Iva Raposo

Empresária da Amazing Thunder

"Competition, it's my middle name"

A diáspora açoriana está concentrada nos EUA e Canadá, mercados de grande escala e potencial de negócio.

Em 2005 Iva Raposo abriu em Ponta Delgada um franchising da rede Amo-te, mas, ao fim de um ano e 250 mil euros de prejuízos, foi resiliente e fez nascer um espaço de sucesso, o Coliseum. "Consegui reinventar-me como empresária", refere Iva Raposo, 39 anos, licenciada em Serviços Sociais na Universidade dos Açores.Jogou basquetebol na União Micaelense, Clube Operário Desportivo e Universidade dos Açores, e no seu currículo existem actividades tão diferenciadas como promotora da Galp, monitora de desportos aventura, treinadora de basket. Trabalhou numa companhia aérea, num banco, foi assistente social, apresentadora de televisão, brand manager, social markeeter, responsável executiva televisiva, presidente de uma ONG, e enquanto empresária teve vários projetos, desde a restauração, à cafeteria-bar, clubbing, discoteca.Desde há 12 anos que está na produção e organização de eventos, activação de marcas. O grupo ae (All Events) está estruturado como uma holding, e engloba 3 empresas, diferentes mas complementares, no que diz respeito à produção e organização de eventos, gestão de projectos e activação de marcas.O mais recente investimento foi na aquisição de estruturas, nomeadamente tendas de grande formato, palcos, sonoplastia, Led, iluminaria, que deu origem à Amazing Thunder. Para Iva Raposo, "a par do portfólio e expertise na produção e gestão de eventos, é possível garantir a qualidade técnica aos eventos organizados pela ae"."Enquanto empresária estou focada em expandir, inovar", diz Iva raposo. " Pretendo ser competitiva, e apresentar aos clientes soluções técnicas e humanas, diferenciadas e competitivas no preço", reforça a empresária açoriana.Uma das suas características é estar aberta a investidores que possam apoiar o crescimento. Em duas das suas empresas tem sócios investidores. Como refere, "a premissa é que "juntos podemos mais", de forma que é importante encontrar investidores credíveis, que acreditem no projecto.""A globalização é uma realidade, e desde cedo, senti necessidade de aprender, conhecendo outras realidades- a escala do Mercado Açores, é naturalmente pequena, e tem uma identidade própria, pelo que senti necessidade de entender se o meu valor, enquanto empresária seria somente local, ou se poderia ser global", refere Iva Raposo. Fez festivais e activação de marca em Cabo Verde e na Guiné-Bissau.O seu grande objectivo é a entrada nos mercados da América do Norte. Para onde quer levar a Amazing Thunder, cujo core business é as tendas de grande formato e palcos, numa parceria comercial estratégica com a Irmarfer, responsável pela estrutura do Rock in Rio (Lisboa, Madrid, Rio e Las Vegas), e fez 60% das tendas nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Têm como vantagens a flexibilidade e o impacto visual. As parcerias com fabricantes de tecnologia como sonoplastia e palcos também são um dos seus activos.Eventos que seguem a rota da diáspora açorianaTrabalho em rede, fazendo a gestão do projecto, de forma articulada e metódica, para que o evento seja uma experiência diferenciada, excepcional. O core business da ae é a produção e a organização de eventos. A Amazing Thunder disponibiliza estruturas técnicas para eventos, e portanto colmata as necessidades estruturais do evento.Expertise, know-How, net-working. Para cada projecto delinear um plano de acção minucioso, estratégia comercial detalhada, e acompanhar a constante mudança no mercado. A atenção ao detalhe, a organização espartana, a panóplia de soluções técnicas e humanas, a par da criatividade e inovação, são factores-chave, determinantes, para o sucesso de todo e qualquer evento."Competition, it's my middle name". Sou competitiva, mas não conheço um empreendedor bem sucedido que não o seja. A diáspora açoriana está concentrada nos E.U.A. e Canadá. É natural sentir-me atraída pelo potencial de negócio e escala destes mercados.