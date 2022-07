António Costa Silva: A sustentabilidade vista por quem governa. Veja a entrevista às 16h00

António Costa e Silva, Ministro da Economia e do Mar é a personalidade escolhida para o lançamento da 3ªedição do Prémio Nacional de Sustentabilidade 20|30. Uma entrevista com o tema "A Sustentabilidade vista por quem Governa".





No âmbito do Negócios Sustentabilidade 20|30 serão realizadas 3 conferências com as temáticas ESG e uma grande conferência final, onde os temas e as problemáticas relacionadas com a sustentabilidade estarão no topo das preocupações e dos discursos como forma de combater as alterações climáticas e ganhar o futuro.



As políticas públicas e as práticas ambientais, sociais e de governação são os temas da grande entrevista que marca o lançamento da terceira edição do projeto Negócios Sustentabilidade 20|30. Uma conversa com o ministro da Economia e do Mar António Costa Silva conduzida pela diretora do Jornal de Negócios Diana Ramos e pela curadora do projeto, a jornalista Helena Garrido.

Assista dia 8 de julho pelas 16h00 no site e redes sociais do Jornal de Negócios.