António Lobo Xavier é o 22.º Mais Poderoso de 2018

Conselheiro de Estado, advogado influente, homem-forte em grandes empresas, barão do CDS, comentador político com lugar cativo num dos programas semanais da SIC Notícias com maior audiência. Lobo Xavier recua alguns lugares, mas mantém-se firme na lista dos Mais Poderosos.