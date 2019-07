António Lobo Xavier é o 43.º Mais Poderoso de 2019

Os grandes negócios passam pelo seu escritório, as famílias que os lideram também, e continua a chegar semanalmente aos portugueses, com os seus comentários na “Circulatura do Quadrado”, na TVI24 e na TSF. Lobo Xavier tem assegurado um lugar no “ranking” dos mais poderosos.