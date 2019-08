António Mexia é o 18.º Mais Poderoso de 2019

Lidera há 13 anos uma das maiores empresas em Portugal. E já mostrou que está para ficar. Mesmo com a OPA da maior acionista a cair por terra e com a chegada do fundo “abutre”. Situações que Mexia enfrentou com a sua “arte” e “tranquilidade”.