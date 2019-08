António Mota é o 32.º Mais Poderoso de 2019

Ainda que a gestão do dia a dia da Mota-Engil esteja cada vez mais entregue à terceira geração de acionistas, é a António Mota que cabe “estar atento e motivar as pessoas”. A ganhar negócio pelo mundo, o grupo continua a ouvir elogios do Presidente.