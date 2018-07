António Rios Amorim é o 47.º Mais Poderoso de 2018

À frente da maior corticeira do mundo há mais de 17 anos, o sobrinho de Américo Amorim reinventou com sucesso o negócio da cortiça à escala global. Continua às compras para se tornar ainda mais forte. As três filhas do falecido tio são suas amigas.