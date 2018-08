António Vitorino é o 21.º Mais Poderoso de 2018

António Vitorino sempre se mexeu muito bem no mundo político, mas principalmente no empresarial, como advogado ligado aos negócios. Agora vai abdicar desse poder, mas assumir um outro, de dimensão maior: vai ser, a partir de 1 de Outubro, o director-geral da Organização Internacional para as Migrações, um desafio maior neste mundo actual.