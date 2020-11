As vantagens de um sistema integrado

Há uma corrente de opinião que defende que as funções de regulação e de negociação dos preços deveriam estar separadas e não estarem concentradas no Infarmed. Mas, como refere Cláudia Furtado, a avaliação técnica "é feita por uma comissão independente constituída por peritos, na maior parte dos casos, a trabalhar nos hospitais do SNS, enquanto os peritos económicos são provenientes da academia". Sublinha que "é feita no âmbito do Infarmed, mas é independente na avaliação de tecnologias de saúde e só depois dessa avaliação concluída é que se inicia o processo de negociação".



"Não considero que haja conflito de interesses porque acho que todos os modelos funcionam praticamente assim", disse Céu Mateus. "A despesa dos medicamentos em parte está no Infarmed, tem um limite orçamental, mas isso não pode impedir a aprovação de novos medicamentos, porque há uma parte da despesa que é efetuada pelos hospitais". Acrescentou que "as decisões não são tomadas exclusivamente com pressupostos economicistas. Aliás um dos objetivos da avaliação económica é eliminar os pressupostos economicistas do processo de tomada de decisão. É ter em consideração não só a componente dos custos mas também a componente dos resultados em saúde dos doentes".



Tem-se em consideração nos indicadores a relação entre os acréscimos ou os decréscimos de custos e os acréscimos ou decréscimos de resultados em saúde. "Não se olha apenas para a parte de custos. Quando há um medicamento que não é considerado custo efetivo, o que a avaliação desse medicamento apresenta é que a relação entre os custos desse medicamento e os resultados que gera não são satisfatórios", afirma Céu Mateus.



Informação integrada



A vantagem de ter este sistema integrado é que se consegue ter informação na mesma entidade que vai desde a parte de AIM (Autorizações de Introdução no Mercado), de potenciais medicamentos que venham a entrar no mercado, questões de segurança dos medicamento que podem ser importantes no processo de negociação, a monitorização e a questão dos próprios genéricos ou biossimilares que venham a ser introduzidos no mercado. "O Infarmed concentra esse conhecimento e consegue tomar decisões que são integradas", diz Cláudia Furtado.



"Os outros países que não têm as estruturas de avaliação e negociação na mesma entidade muitas vezes têm uma lacuna de informação que não lhes permite tomar a decisão mais informada", refere Cláudia Furtado. Por exemplo, a informação da European Medicines Agency é confidencial, não pode ser partilhada por outras entidades, mas o Infarmed tem acesso à informação porque é a mesma entidade reguladora e avaliadora das tecnologias de saúde.



"É uma mais-valia esta integração de avaliação técnica e de negociação. A decisão é um processo do Ministério da Saúde, o que o Infarmed faz é uma recomendação, uma proposta, que depois pode ser ou não aceite. Não decidimos sobre aquilo que avaliamos", conclui Cláudia Furtado.



"Há vários fatores que têm de ser tidos em consideração, é um jogo, uma quadratura do círculo permanente. Obviamente o desejo do Infarmed é aprovar o maior número de medicamentos de forma a gerar os maiores ganhos em saúde para a população, mas enquanto cidadã o que eu quero é que o Infarmed seja o mais rigoroso possível nesse processo de tomada de decisão de forma a poder aprovar o maior número possível de medicamentos, contudo nunca vai ser possível aprovar todos os medicamentos", adverte Céu Mateus. "É um processo que é justo na forma como é feito, não é perfeito e pode ser melhorado mas é justo na forma como funciona".