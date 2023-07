Assista à entrevista de vida a Carlos Moreira da Silva esta sexta-feira

A primeira fase da adolescência não fazia prever o que aconteceu. Chumbou por faltas e o pai obrigou-o a trabalhar da Páscoa até setembro para a seguir o transferir para um colégio interno em Oliveira Azeméis.Liderou empresas dos mais diversos setores, transformou-se em empresário e hoje é investidor e um cidadão ativo na frente social e no instituto Mais Liberdade.Carlos Moreira da Silva, gestor, empresário, investidor, cidadão, marca o lançamento da quarta edição da iniciativa Negócios Sustentabilidade 20|30.Uma entrevista de vida conduzida pela diretora do Jornal de Negócios Diana Ramos e pela curadora do projeto Helena Garrido.Reveja a entrevista aqui