A Plataforma Empresarial é uma iniciativa do Bankinter em parceria com o Jornal de Negócios. A 4.ª conferência, Turismo: Gerir o Futuro, tem lugar no Hotel Conrad, em Faro, hoje, 5 de Junho, entre as 16h30-19h45, para debater um tema desde sempre associado ao Algarve, hoje peça-chave da economia nacional.



Conta com a presença de Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal, Bernardo Trindade, presidente do Portugal IN, Desidério Jorge da Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve, Isabel Delgado, directora de desenvolvimento & marketing do Zoomarine Algarve, Nazir Firozali Sacoor, CEO da Longevity Health & Wellness Hotel, Rodrigo Machaz, membro do Conselho Geral da Associação de Hotelaria de Portugal, Hélder Brito Carrasqueira, director da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, Luís Carmo Costa, CEO da Neoturis, José Luis Vega, director da Banca de Empresas do Bankinter Portugal, e André Veríssimo, director do Jornal de Negócios.







O denominado sector do turismo caracteriza-se quer pela diversidade de actividades económicas - hotelaria e alojamento, agências e transporte de passageiros, actividade de animação - quer pela tipologia de empresas, como microempresas, PME e MIDCAP com dimensão internacional. Como refere Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal, "a oferta do Bankinter para este sector dá resposta a esta diversidade, com uma proposta completa de produtos e serviços, e uma rede comercial com sólida formação para apoiar as empresas". O Bankinter tem disponíveis mais de 1.000 milhões de euros para apoiar as empresas em Portugal em 2018.O Bankinter conta com gestores dedicados na sua rede de agências, bem como centros de médias empresas e centros corporate, para responder às necessidades e exigências das empresas. Oferece um leque alargado de soluções de financiamento de curto prazo, linhas e programas especiais de apoio ao investimento, e, ainda, soluções transaccionais para gestão de liquidez (contas e meios de pagamento/recebimento).