Bitcliq: “Fechámos uma ronda de investimento com duas capitais de risco”

Pedro Manuel, o responsável da empresa vencedora da primeira edição do prémio FLAD.EY BUZZ USA, está quase de partida para os Estados Unidos, onde visitará várias cidades e conhecerá o cluster da economia do mar.

O presidente executivo da Bicliq adiantou ao Negócios que a empresa das Caldas da Rainha duplicou a equipa nos últimos meses e que recentemente conseguiu atrair dois investidores para ajudar a "acelerar muito o crescimento" da empresa.

Qual vai ser a experiência nos Estados Unidos?

A nossa imersão no mercado norte-americano está agendada para o início do próximo mês de Novembro, de acordo com a nossa disponibilidade mas também pela oportunidade de participar na 10.ª edição da "Blue Tech Week", que se realiza em San Diego e é organizada pela "The Maritime Alliance" [um cluster de negócios e comunidade ligada às tecnologias do mar]. Depois iremos rumar a Norte pela costa da Califórnia, passando por São Francisco e terminando em Seattle, um importante centro pesqueiro nos EUA.