Carlos Tavares é o 27.º mais poderoso de 2019

Com um estilo sóbrio, Carlos Tavares faz do rigor e da organização do tempo quase um mantra. É visto como frontal, mas não arrogante. Saiu da Renault e relançou o grupo PSA rumo aos lucros. É tido como um dos gestores que mais sabem sobre automóveis.