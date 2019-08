Catarina Martins é a 38ª mais Poderosa de 2019

Foi uma das peças-chave do “tripé político” que assegurou a viabilização de quatro Orçamentos do Estado e várias medidas emblemáticas da “gerigonça” nesta legislatura. Nunca deixou de criticar António Costa, mas o tom foi sempre mais brando do que contra Passos e Sócrates. As sondagens para as legislativas de outubro apontam para um reforço do poder da líder do Bloco.