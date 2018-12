Celebração do marketing

Mais de 500 pessoas , entre directores de marketing, CMO, marketers, media planners, publicitários, profissionais de comunicação e do digital, estiveram na Futura Boosting Digital Marketing, que se realizou a 29 e 30 de Novembro, no Four Seasons Hotel Ritz em Lisboa.



Foram mais de 20 horas de conhecimento produzidos por 30 oradores, distribuídos por sessões com keynote speakers internacionais, como Don Tapscott, Neil Patel e Alexandra Salomon, Head of Global Bussiness Development do IAB Tech Lab, por seis mesas-redondas, que contaram com líderes e especialistas empresariais em marketing digital de vários sectores de actividade.



Parafraseando Luís Mergulhão, CEO da Omnicom Media Group, foram dois dias de um "longa viagem que pareceu curta". Este gestor referiu a importância do regresso a conferências de marketing em que se possa compreender o " valor das marcas", celebrar o orgulho "no que fazemos e percebemos a importância da nossa actividade no dia-a-dia e para o sucesso dessas marcas" e "a lucidez e a humildade de perceber os desafios que temos pela frente".



O papel da inovação



"A inovação deixou de ser um momento específico na vida das empresas, para fazer parte da sua rotina", referiu Luís Santana, administrador da Cofina Media. Na linha da frente estão os "interdisciplinares marketers" que, às competências tradicionais como a criatividade, a comunicação, a capacidade de análise e o pensamento estratégico, têm de juntar uma transversalidade na relação com as várias áreas de negócio, além das competências tecnológicas.



O relevante é gerir e interpretar a informação, vital para produzir insights, decisões melhores e estratégias de negócio mais rentáveis. "Fica por saber se os directores de marketing vão ser os super-heróis da Marvel, por isso é que o tema do Digital Marketing nunca foi tão relevante como agora", concluiu Luís Santana.