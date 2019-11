Decorre hoje a cerimónia de entrega de prémios da 8ª Edição do Prémio Saúde Sustentável

Hoje, dia 21 de novembro, no Museu do Oriente, vamos ter um debate sobre o futuro da saúde e vamos ficar a conhecer os vencedores. Com a presença do Dr. Jorge Sampaio e Dra. Jamila Madeira, Secretária de Estado Adjunta e da Saúde.

PROGRAMA

16h00 Receção dos Participantes

16h30 BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

Francisco Del Val, Diretor-Geral, Sanofi Portugal

Miguel Teixeira, Presidente Executivo, everis Portugal

16h45 SESSÃO DE ABERTURA

André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado da Transição Digital

Jorge Sampaio, Presidente do Júri

17h00 A GLOBAL eHEALTH STRATEGY FOR SUSTAINABILITY

Isabelle Vitali, Head of the Digital Innovation Center, Sanofi

17h15 eHEALTH REVOLUTION – PARA UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL

> Keynotes

PARA ONDE CAMINHAMOS?

Pedro Pina, VP Global Solutions, Google

HOW WILL THE PATIENT 2.0 LIVE IN A VIRTUAL WORLD?

Usman Khan, Executive Director, European Patient Forum

> Mesa-Redonda

Moderação: Dulce Salzedas, Jornalista

Adalberto Campos Fernandes, Ex-Ministro da Saúde

Artur Mimoso, Vogal Executivo do Conselho de Administração, SPMS

José Mendes Ribeiro, Economista, ISEG

Julian Perelman, Economista, Escola Nacional de Saúde Pública

Maria de Belém Roseira, Ex-Ministra da Saúde

18h30 ENTREGA DE PRÉMIOS

19h15 SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Jamila Madeira, Secretária de Estado Adjunta e da Saúde

19h45 COCKTAIL

O Prémio Saúde Sustentável é uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Sanofi, e conta com a parceria da everis, responsável pelo desenvolvimento da metodologia de avaliação.

Mais informações em www.premiosaudesustentavel.negocios.pt