Classificações: Maioria dos jogadores entra a perder nos primeiros dias

180

Jogadores

Entre os mais de mil participantes no Jogo da Bolsa, 180 têm desempenhos negativos, enquanto 133 registam um saldo positivo.

jogo da bolsa 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa 2018 são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.jornaldenegocios.pt/

O Jogo da Bolsa decorre durante quatro semanas e há muito tempo para recuperar as apostas iniciais que não se revelaram certeiras. Mas há jogadores que já hipotecaram o acesso aos primeiros lugares da classificação final, uma vez que perderam todo o dinheiro ou eliminaram mais de metade da carteira virtual de 100 mil euros com que iniciaram a sua participação.São apenas três jogadores que estão nesta situação, embora seja maioritariamente negativa a tendência entre os jogadores que já avançaram com as primeiras transacções nos dois primeiros dias do Jogo da Bolsa. Entre os mais de mil participantes são 180 os que estão no "vermelho", enquanto apenas 133 registam um saldo positivo.Tal como aconteceu nas edições dos últimos anos, os jogadores estão a recorrer sobretudo a contract for difference (CFD), uma vez que estes instrumentos financeiros complexos permitem uma elevada alavancagem, o que exponencia o potencial de ganhos (e também de perdas).Perto de 20 jogadores conseguiram ganhos acima de 10% em apenas dois dias, sendo que não se encontra uma estratégia comum além da utilização dos CFD. Carlos Salazar, do Porto, conseguiu uma rendibilidade próxima dos 40% em apenas duas sessões ao apostar nos CFD sobre o petróleo. Mas nos lugares cimeiros também surgem jogadores que apostaram sobretudo em CFD de vários índices de acções, como é o caso do Nasdaq, Dow Jones e Nikkei.