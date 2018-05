Climénia Silva: "Projectos para soluções de futuro"

Para Climénia Silva, "o nível de projectos candidatos superou as expectativas iniciais". Inês Lourenço

Prémios atribuídos em 21 de junho Está-se na fase da avaliação do júri aos 29 projectos seleccionados. A entrega de prémios está prevista para 21 de junho. Para Climénia Silva, "o nível de projectos candidatos superou as expectativas iniciais". O que se pode explicar pela reformulação do prémio feita pela Valorpneu, que passou pela realização de workshps com os potenciais candidatos, o que permitiu um acompanhamento das ideias e projectos e permitiu a capacitação realizado dos candidatos. A que se juntou o trabalho de divulgação.

Para o futuro, a directora-geral da Valorpneu, assume que seria importante o "reforço do envolvimento do meio empresarial". Acrescenta que "algumas ideias para futuras edições do Prémio estão já a ser reunidas, e contemplam também as sugestões que os candidatos nos foram transmitindo".





Com cerca de três dezenas de projectos, o prémio Inov.Ação, promovido pela Valorpneu, conseguiu não só "números muito expressivos dada a especificidade deste material", como "é surpreendente a criatividade exibida pelos projectos", refere Climénia Silva, directora-geral da Valorpneu. Salienta, ainda, que se contam, "desde projectos que neste momento são uma ideia, até projectos que se encontram no processo de registo de patentes, ou mesmo outros que já estão praticamente na fase de comercialização".No passado dia 5 de abril tive a oportunidade de assistir à apresentação dos projectos candidatos no evento que decorreu num hotel, em Lisboa e que teve também como objectivo dar a conhecer o Júri do Prémio. De uma forma geral, fiquei muito satisfeita com a qualidade apresentada pelos vários trabalhos candidatos em ambas as categorias, tanto pela pertinência destes como pelo potencial para se tornarem reais soluções no futuro.A qualidade apresentada é reflexo da motivação e empenho com que os candidatos estão a participar no Prémio Inov.Ação, mas acredito que também seja resultado da reformulação que realizámos desta iniciativa. Estendemos o tempo em que a edição decorre e também promovemos a realização de workshops de capacitação e visitas técnicas que permitiram aos candidatos aprofundar e alargar os seus conhecimentos para o desenvolvimento dos seus projectos.Bastante relevante. Chegámos à fase de avaliação com dezasseis projectos na categoria de Comunidade & Educação e treze em Negócio & Inovação. Para além destes números serem muito expressivos dada a especificidade deste material, é surpreendente a criatividade exibida pelos projectos, que permite que neste momento tenhamos diversas áreas representadas dentro da mesma categoria. Por exemplo, na categoria de Negócio & Inovação estão presentes projectos de engenharia, segurança rodoviária, design, entre outras.Na categoria de Comunidade & Educação, realço a origem, que vai desde participantes em nome individual até associações de carácter social e cultural, escolas e agrupamentos, juntas de freguesia e câmaras municipais.Os projectos a concurso encontram-se em praticamente todos os estados de maturidade, desde projectos que neste momento são uma ideia, até projectos que se encontram no processo de registo de patentes, ou mesmo outros que já estão praticamente na fase de comercialização. Na minha opinião, o estado actual não é limitativo do desenvolvimento que os projectos possam vir a ter, pois acredito que alguns dos que hoje são ideias têm potencial para amanhã começarem a ser produzidos e comercializados.Nesta edição do Prémio Inov.Ação tivemos a preocupação de por um lado, capacitar os candidatos para avaliarem e ajustarem as suas ideias a projectos com viabilidade de concretização e, por outro lado, disponibilizar aos candidatos um conjunto de entidades e empresas que têm vindo nos últimos anos a trabalhar com a Valorpneu. O objectivo foi criar um grupo de parceiros do Prémio que pudesse apoiar o desenvolvimento dos projectos, na medida da sua disponibilidade e competências. Foi também promovida a adesão de novos parceiros a esta iniciativa.No âmbito do Prémio Inov.Ação, posso desde já afirmar que alguns candidatos aproveitaram a possibilidade de estabelecer contactos com alguns parceiros para avançarem os respectivos projectos o que me deixa satisfeita por ver este objectivo a concretizar-se. Uma maior aproximação a espaços de inovação e a entidades que possam financiar os projectos candidatos também está a ser promovido.