Uma ideia tão simples como esta - os resultados de uma empresa afectam a cotação em bolsa da respectiva acção - pode não ser assim tão linear. A história das bolsas está cheia de casos em que os resultados de empresas subiram face ao período comparável anterior (trimestre ou ano), mas a reacção em bolsa foi de queda.E até se verifica, por vezes, outro paradoxo: os resultados das empresas caírem e o preço das acções subir. Estes casos podem parecer paradoxais, mas só à primeira vista.Os analistas e investidores profissionais acompanham numa base quase diária as empresas que analisam ou que investem. Quando chega a altura de apresentação de resultados, em princípio, já nada será novidade para eles, que têm a sua expectativa formada há algum tempo e já foram investindo ou desinvestindo de acordo com o respectivo prognóstico.Ora, é à confirmação ou ao afastamento dessa expectativa "do mercado" (a maioria dos analistas ou gestores, o chamado "consenso") que as acções vão reagir.Por norma os preços das acções tendem a valorizar quando os resultados dos lucros superam as estimativas dos analistas, enquanto resultados decepcionantes face às previsões tendem a depreciar o preço da acção. Isto significa que se, por exemplo, uma empresa apresentar um aumento de 5% nos seus lucros trimestrais, a acção pode vir a perder valor se as estimativas fossem de um aumento de 10%, da mesma forma que se uma empresa apresentar prejuízos de 15% no trimestre pode ver as suas acções a valorizar caso as estimativas apontassem para prejuízos de 20%.O anúncio dos resultados trimestrais por parte das empresas cotadas em bolsa são relatórios financeiros importantes que fornecem uma perspectiva sobre como as acções poderão vir a ser avaliadas no futuro.É de salientar que embora os resultados causem reacções no mercado, qualquer impacto negativo na cotação das acções é normalmente de curto prazo, isto é, o valor que as acções perdem em mais ou menos três dias após os resultados é recuperado ao fim de 30 dias na grande maioria das vezes.Como é que um investidor se deve posicionar perante a época de resultados? Adoptar um perfil de risco mais reduzido e, por exemplo, optar por adquirir algumas semanas antes acções de determinadas empresas que tenham boas perspectivas de resultados e vendê-las antes desse mesmo anúncio (um ou dois dias antes). Ou seja, neste caso o investidor está apenas a aproveitar o desconto do mercado face às expectativas criadas quanto aos resultados, sem correr o risco de as previsões não se confirmarem.Numa perspectiva de longo prazo pode também ser interessante procurar empresas que tenham apresentado crescimentos significativos nos lucros trimestrais, pois podem traduzir-se em mais surpresas nos trimestres seguintes.Se o investidor quiser adoptar um perfil de risco mais elevado pode optar por comprar algumas das acções que ficaram aquém das estimativas e que ao fim de dois ou três dias recuaram bastante. O facto de os lucros terem ficado abaixo das estimativas não significa que não possa vir a ser um bom investimento se os fundamentais continuarem sólidos.O que um investidor não deve fazer é comprar acções de empresas que vão apresentar resultados no dia seguinte apenas com a intenção de aproveitar uma forte valorização nesse dia. Muitas vezes as cotadas já descontaram, nas semanas anteriores, essas expectativas e quando os resultados são finalmente divulgados ao mercado, não correspondem ao que o investidor estimava.