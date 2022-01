Conferência "Inovação, IDE e Smart Cities" a 11 de janeiro

Os centros urbanos encerram cada vez mais desafios de crescimento, competitividade, eficiência e sustentabilidade que requerem soluções inovadoras e investimento.



Para debater estes temas o Jornal de Negócios e a Cellnex realizam a conferência "Inovação, IDE e Smart Cities" que conta com a participação de Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e João Dias, Administrador do AICEP. Estes e outros oradores especialistas nos temas estarão reunidos para o debate no dia 11 de janeiro às 09h30.



