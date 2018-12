O Jornal de Negócios e a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, realizam amanhã em Lisboa a Conferência Investir em Saúde Financiar Anos de Vida. Cientes da importância dos resultados em saúde em modelos de financiamento, esta iniciativa promove a reflexão em torno deste tema, reunindo um painel de peritos nacionais e internacionais que trarão para a discussão diferentes visões e experiências dentro do sector da Saúde.



ORADORES:

Martin Ingvar, Médico, Professor no Karolinska Instituteth e Board Member do ICHOM - International Consortium for Health Outcomes Measurement

Andrew Fried, Life Sciences Leader for Europe, IBM

Alexandre Lourenço, Presidente, APAH

Daniel Simões, Membro da Direção, GAT

Francisco Rocha Gonçalves, Vogal do Conselho Executivo IPO Porto

Herberto Jesus, Presidente do Conselho Directivo, IASAÚDE

João Oliveira, Presidente do Conselho de Administração, Hospital Vila Real

Data: 4 de Dezembro, entre as 09h00 e as 13h00

Local: Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações em Lisboa





Mais informações e inscrições em www.investiremsaude.negocios.pt.