Conferência Retinopatia Diabética, Uma Visão de Futuro

No dia em que se celebra o Dia Mundial da Retina, o Jornal de Negócios, a Sábado e a Optivisão vão realizar a Conferência: Retinopatia Diabética - Uma Visão de Futuro, no próximo dia 29 de Setembro, no Epic Sana Lisboa Hotel.