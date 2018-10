Don Tapscott: o apóstolo da tecnologia Blockchain

Don Tapscott viu desde muito cedo as potencialidades da economia digital e anuncia agora uma segunda era para o marketing digital.

ideias A nova revolução O que vai mudar com a nova tecnologia em temas como a privacidade, a segurança cibernética e os negócios, como a finança e a logística

Privacidade como valor

O blockchain pode ser uma revolução da privacidade. Um dos aspectos que Don Tapscott menciona é que "no blockchain, podemos recuperar a nossa identidade e geri-la de forma responsável. Podemos vender esses dados, se quisermos, ou protegê-los", acrescentando que "a privacidade é o fundamento da liberdade. Precisamos recuperar a nossa identidade".

A segurança é como o chicken McNugget

Diz que o blockchain é mais difícil de hackear do que um sistema central. "Quando envio uma bitcoin, esta é transmitida para milhões de computadores e cada um desses computadores usa um alto nível de criptografia e quando esse bloco é capturado, é selado e linkado ao bloco anterior e só é válido se for referenciado ao bloco anterior, e assim por diante. Então, para hackear a bitcoin eu teria de hackear não apenas um bloco, mas toda a história da bitcoin. Não apenas um computador usando o mais alto nível de criptografia, que é algo difícil de fazer, mas milhões de computadores em todo o mundo, simultaneamente". Para Don Tapscott, o blockchain é como um Chicken McNugget, "não se consegue pegar num McNugget e transformá-lo de novo em galinha. Algum dia alguém vai conseguir fazê-lo, mas por enquanto é muito difícil."

Finança e cadeias globais de logística

Numa entrevista à Inovator News afirmou que as supply chain globais se vão mover "não apenas por transparência e providência, mas por velocidade". Vai ter impacto também nos serviços financeiros, que representam grande parte da economia global. Só as supply chains globais são uma indústria de 54 triliões de dólares. Os serviços financeiros são a maior indústria do mundo.

Actualmente, Don Tapscott usa o vídeo "Amazing Starling Murmuration" para finalizar as suas apresentações públicas sobre o blockchain. Mostra milhares de estorninhos que se reúnem para formar uma nuvem para se protegerem dos depredadores num exemplo de liderança sem líder. "O murmuration funciona exactamente de acordo com os sete princípios do protocolo de confiança que apresentamos no meu livro sobre blockchain. A confiança não é alcançada pela presença de um intermediário. Não há intermediários. É alcançada pela colaboração e por um código. Há algum código entre os pássaros que prevê regras. Entre elas, não colidir com o outro. Há outras regras, como não se afastar demais. Há colaboração e interdependência. O interesse de cada pássaro está ligado aos interesses da nuvem como um todo. Esse é o fundamento da confiança", referiu à revista brasileira Época.Don Tapscott nasceu a 1 de Junho de 1947, em Toronto, licenciou-se em Direito e fez um mestrado em Metodologia de Pesquisa, tendo sido professor na Universidade de Toronto. Em 1993 fundou o think tank New Paradigm, que produzia pesquisas inovadoras focadas no papel da tecnologia na produtividade, no desenho de negócios, na eficácia e na competitividade. Fez uma investigação de 4 milhões de dólares sobre como as empresas inovariam no século XXI, financiada por 22 multinacionais, que resultaria no livro "Economia Digital". O impacto da internet era algo que intrigava Tapscott, que previa uma série de situações como a conexão à rede mundial de computadores iria mudar a forma como fazemos negócios.Em 2006 lançou "Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything", que foi traduzido para mais de 25 idiomas. "Wikinomics" foi finalista do prestigioso prémio de Melhor Livro de Negócios do Financial Times/ Goldman Sachs e foi escolhido como um dos melhores livros do ano por uma série de publicações, incluindo The Economist e está entre os livros de negócios mais influentes da última década.Mais tarde criou a nGenera, que fazia pesquisas e programas de educação. Em Outubro de 2008 lançou "Grown Up Digital", com base numa pesquisa com cerca de dez mil jovens, no qual abordou temas como atrair e mobilizar jovens talentos, como o cérebro da Geração Internet processa informações, como utilizar o potencial da Geração Internet ou criar filhos 2.0, a transformação da democracia, além de Facebook, Barack Obama, YouTube, MySpace, entre outros.Em 2017, Tapscott e o seu filho, Alan Tapscott, fundaram o Blockchain Research Institute em Toronto, com o apoio financeiro de 40 grandes empresas, incluindo Pepsico, FedEx e Thomson Reuters. O instituto tem cerca de 75 projectos sobre estratégia blockchain, casos de uso, desafios de implementação e transformações organizacionais. Como disse numa entrevista, "temos agora uma internet totalmente nova. Antes, tínhamos a internet da informação. Agora, temos a internet do valor, onde tudo se torna um activo. Dinheiro, acções, propriedade intelectual, votos, identidade, tudo o que tem valor e pertence a alguém pode ser transaccionado através do blockchain".Como disse Clay Christensen, autor de "The Innovator's Dilemma" e professor em Harvard Business School, "com Blockchain Revolution, os Tapscotts escreveram o livro, literalmente, sobre como sobreviver e prosperar nesta próxima onda de desordem impulsionada pela tecnologia. Provavelmente tornar-se-á um dos livros icónicos do nosso tempo."