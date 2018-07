Inês Gomes Lourenço

As cidades inteligentes são cidades mais bem geridas. Manuel sousa

Licenciado em Economia

Maria Valente, 11 anos, David Valente, 15 anos, Maria Santos, 11 anos, Marta Salvador, 11 anos, José Faria, 5 anos, João Faria, 9 anos, Madalena Nogueira, 9 anos, Francisco Barroso, 11 anos, Manuel Sousa, 22 anos.A conversa começou com o sonho, tão próximo afinal, de "carros voadores para permitir que haja mais espaços verdes na cidades", chegou ao prático de "entrar em casa, bater as palmas e as luzes acenderem-se" ou de "o frigorífico e as portas se abrirem quando se ordena…". Passou pela imaginação de electrodomésticos como cozinheiros a "fazer as refeições sem intervenção humana".Vai ser melhor viver nas cidades? "Sim, vai ser tudo mais rápido, não se vai perder tempo nas deslocações, com a mobilidade tudo vai ser mais rápido". Mas "os transportes públicos deviam ser eléctricos para não serem tão poluentes e para que houvesse menos transporte individual"."A tecnologia vai evoluir ao longo do tempo e no futuro vai ser mais fácil trabalhar e fazermos várias coisas". E, descendo ao mundo possível, "a escola devia ser mais tecnológica, pois os computadores e os tablets são mais fáceis de levar para escola, e pesam menos nas mochilas".Há ideias mais ousadas como "concentrar as indústrias poluentes num só sítio, para se limitar a poluição, fazer o aproveitamento do espaço e ter uma maior eficiência". Ou mais próximas de serem reais, até porque tecnologicamente possíveis, como o "voto electrónico para fazer aumentar a participação das pessoas nas comunidades, numa democracia directa e eficiente".Manuel, licenciado em Economia, que vai fazer um mestrado em Gestão, considera que "um economista ou um gestor precisam de ter visão, acima de tudo". Disse que "as cidades inteligentes são cidades mais bem geridas. Smart-cities need to smart people. O que faz uma smart city, é a capacidade de inovar para procurar resolver os problemas dos cidadãos…".