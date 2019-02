Em dia de remodelação, o que nos diz a nova sondagem?

Os novos ministros e secretários de Estado tomam hoje posse, no mesmo dia em que é publicada uma sondagem com dados preocupantes para o PS e o seu líder. Manuel Esteves, editor executivo do Negócios, explica-lhe o que está a mudar na forma como os portugueses olham para o primeiro-ministro.