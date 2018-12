Transformou uma carteira virtual de 100 mil euros em 465 mil euros no espaço de quatro semanas. O desempenho valeu a Renato Carvalho o primeiro lugar na edição deste ano do Jogo da Bolsa. Este engenheiro mecânico de 27 anos, que jogou em conjunto com o primo, Marco Moreira (o nome usado no jogo), esteve sempre nos lugares cimeiros da classificação e vai levar para casa o primeiro prémio - um Cheque-Cartão Viagens do El Corte Inglés no valor de 2.500 euros - devido à valorização de 365%. Não é o primeira vez que Renato Carvalho está em destaque, pois já ganhou um prémio numa edição anterior do Jogo da Bolsa.Numa altura em que surgia em segundo lugar na classificação, este jogador de Aveiro explicou ao Negócios a sua estratégia. "Aposto em CFD porque permite rentabilizar pela margem máxima", disse Renato Carvalho, que ao longo do Jogo da Bolsa privilegiou a aposta no Nasdaq, tendo por isso tirado partido da forte volatilidade deste índice tecnológico ao longo das quatro semanas de duração do jogo.Em segundo lugar ficou Cátia Sofia Caçador, uma enfermeira de Setúbal de 39 anos. Com o nome de código Lavra, esta jogadora chegou ao final do Jogo da Bolsa com uma carteira de 423 mil euros, o que representa uma valorização de 323%.O pódio fica completo com o terceiro jogador que conseguiu ganhos acima de 300%. Carlos Salazar, que no Jogo da Bolsa usou o nome Osho, valorizou a carteira até aos 406 mil euros. "Para ganhar, aposto em coisas muito arriscadas", explicou ao Negócios, revelando que gosta do mercado de petróleo por ser "mais agressivo". Este vigilante do Porto já ganhou três prémios em edições anteriores.Além de liderar a classificação geral, Renato Carvalho também ficou em primeiro lugar na classificação universitária. Já a classificação Universo ISCTE Business School foi ganha por larga margem por MMMSILVA. Mariana Silva obteve um ganho de 257% (o segundo classificado ganhou 63,6%). Ao Negócios, esta estudante confidenciou o gosto pelos mercados, que herdou do pai, "que já investe há muitos anos". Com o primeiro lugar ganhou um estágio na Sala de Mercados do Banco Carregosa e Cheque-Cartão da Radio Popular no valor de 350 euros.