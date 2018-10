Estamos na 2ª era do Digital. Que futuro esperar?

Don Tapscott, um grande influenciador que se diferencia, a nível mundial, pela forma como aborda o marketing digital, vai estar em Lisboa a 29 e 30 de Novembro, no evento Futura – Boosting Digital Marketing.

Repensar o Marketing para a 2ª era do Digital é o tema que Don Tapscott vai partilhar com os portugueses. Uma oportunidade única para ouvir e falar com quem sabe o que se passa por dentro do marketing digital e das novas tendências do setor.

Presidente executivo do Blockchain Research Institute, Don Tapscott, é uma das principais autoridades mundiais sobre o impacto do digital nos negócios e na sociedade. Em 2017 foi considerado o melhor na área digital, pela Thinkers50.

FUTURA, 2 dias na vanguarda do Marketing Digital por quem faz acontecer o futuro.

Quando: 29 e 30 de Novembro

Onde: Hotel Ritz, Lisboa

Bilhetes e mais informações em www.futuradigitalmarketing.com