“Exames Sem Papel” é um dos vencedores do Portugal Digital Awards

João Dias, administrador da Aicep e responsável pela transformação digital, recebeu hoje o prémio de Best Digital Leader atribuído pelo júri do Portugal Digital Awards, uma iniciativa do Negócios e da IDC, em parceria com a Axians e com o apoio da Outsystems.



A cerimónia realizou-se no Hotel Myriad em Lisboa, tendo sido concedidos oito prémios, cinco menções honrosas e um prémio carreira.





A EDP esteve em destaque com as menções honrosas no Best Digital Product & Customer Experience, com a "distribuição digital", da EDP Distribuição, no Best Digital Operational Process, com o EDP–APProve, e ainda o Prémio Carreira, que distinguiu Vergílio Rocha, ex-CIO e actual assessor da administração da EDP.





Saliente-se a vitória de dois projectos oriundos da administração pública. Na categoria Best Digital Platform foi premiado o "Exames Sem Papel", dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e na Best Digital Transformation Project venceu o projecto "Chave Móvel", da Agência para a Modernização Administrativa.