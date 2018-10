Factos-chave a anotar sobre a FUTURA

Tome nota

Factos-chave da Futura - Boosting Digital Marketing

2 dias:

29 e 30 de Novembro de 2018, no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa

3 keynotes internacionais:

Don Tapscott, Ari Wallach e Neil Patel.

6 temas nas mesas-redondas:

The Trend is Our Friend; Digital Rules?; The Customer Experience in Banking; Brands Accelerating in Marketing; House of Brands: How to Successfully Manage a Brand Portfolio; How to Manage an International Brand.

Bilhetes

Preços especiais válidos até ao final do dia de hoje

Bilhete Standard custa 850€ + IVA; inclui coffee-breaks, welcome kit, acesso a conteúdos exclusivos e uma assinatura semestral digital do Jornal de Negócios.

Bilhete VIP custa 2.300€ + IVA; oferece check-in e welcome kit VIP, coffee-breaks, acesso a conteúdos exclusivos do encontro, entrada nas sessões privadas e refeições com os keynotes internacionais e oradores, e uma assinatura anual digital do Jornal de Negócios.

Pack Empresas custa 9.000€ + IVA; oferece 11 Bilhetes Standard, 1 Bilhete VIP e 12 Assinaturas anuais digitais do Jornal de Negócios.

Onde comprar

www.futuradigitalmarketing.com

Informações pelo telefone 210 494 905