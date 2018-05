Ideia premiada



Este novo fundo pretende aportar financiamentos através de uma estrutura de opções, em que uma entidade financeira compra uma opção sobre o veículo de investimento do "developer", o que lhe permite, quando o projecto estiver na fase de "financial close", comprar parte do capital. Esta fórmula permite que o investidor tenha um escudo a todos os problemas legais e outros do início do projecto, que é sempre a parte mais complicada, e, por outro lado, mesmo que os custos de implementação aumentem, a opção sobre o valor futuro já está definido.



A estrutura deste fundo foi uma das três ideias vencedoras (em 125) no ClimateLab e está em avaliação pelo Green Climate Fund. Estão em contactos com governos e investidores institucionais para promover um fundo para o Sudeste Asiático, que deverá ser lançado em 2019 com cerca de 100 milhões de dólares, e outro fundo para a América Latina.



Os trabalhos da Get2C



A Get2C tem, como "core business", as alterações climáticas em particular nas áreas do carbono e da energia, em que estão a desenvolver actualmente o Roteiro para a Neutralidade Carbónica, liderando um consórcio em que também entra a Universidade Nova de Lisboa. Nesta área já fizeram trabalhos em Angola, Banco Mundial e muitas outras multilaterais. Trabalham com as empresas, em termos de estratégias de sustentabilidade, nomeadamente com as industriais, que têm obrigações específicas no âmbito do comércio de emissões, e fazem "trade" de carbono.



Para Luís Domingues da Costa, o facto de o SEforALL, um dos maiores eventos mundiais na área da energia e da sustentabilidade, se realizar em Lisboa "deu uma maior exposição às empresas portuguesas, permitiu a apresentação de projectos a parceiros e investidores e a possibilidade de fazer negócios".









Uma das novas apostas da Get2C é o financiamento climático, estando a preparar um fundo Renewable Energy Scale-Up Facility, com a Baker & McKenzie e a Camco Energy, para tentar desenvolver mais rapidamente o acesso a energia. A Get2C já tinha experiência de gestão de dois fundos em Portugal, um de energias renováveis e outro de activos de carbono."Para acelerar o acesso à energia nos países em desenvolvimento tem de se resolver uma das principais lacunas dos projectos, que tem a ver com o reduzido investimento nas fases mais arriscadas, que são as fases iniciais dos projectos de energias renováveis", referiu o administrador da Get2C.Os "developers" dos projectos de energia renováveis representam a grande maioria os investidores em países em desenvolvimento. Fazem-no com fundos próprios, o que implica que no conjunto de "investimentos que têm identificado, só consigam desenvolver um ou dois projectos. O potencial que existe, não é executado à velocidade que deveria", explica Luís Domingues da Costa.