Francisco Pinto Balsemão é o 42.º Mais Poderoso de 2018

O "patrão" da Impresa está, agora, ocupado com as suas memórias. Em breve deverão ser lançadas. O seu testemunho de 80 anos de vida, feitos no ano passado. Com intensidade na política, mas também no mundo empresarial, no qual ainda é o "patrão", apesar de ter colocado a gestão do dia-a-dia no filho.