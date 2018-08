Gonzalo Gortázar é o 35.º Mais Poderoso de 2018

Licenciado em Direito, Gonzalo Gortázar fez a maior parte da carreira no Morgan Stanley. Mas foi no CaixaBank que ganhou protagonismo. Foi sob o seu leme que os catalães, que agora têm sede em Valência, compraram o controlo do BPI. E é sob a sua liderança que o grupo quer ficar com todo o capital até ao final deste ano. Uma missão: que o BPI continue a ser um banco português.