Grande Encontro | BANCA DO FUTURO

Este ano, o programa tem dois grandes eixos, da maior atualidade: moedas digitais e finanças mais verdes.

Os oradores convidados, do mais alto nível, vão debater os desafios que as medas digitais colocam ao setor e também um dos temas-chave da atualidade, as finanças na vertente da sustentabilidade

PROGRAMA:

09h30 BOAS-VINDAS

Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

António Miguel Ferreira, Managing Director, Claranet Portugal

09h35 ABERTURA INSTITUCIONAL

Mário Centeno, Governador, Banco de Portugal

09h55 KEYNOTE

Diogo Mónica, Co-Fundador e Presidente, Anchorage

10h15 OS DESAFIOS DAS MOEDAS DIGITAIS

Nuno Sousa, Financial Services Lead, Claranet Portugal

Miguel Morais, Risk Advisory Leader, Deloitte

Norberto Rosa, Secretário-Geral, APB

Paulo Costa Martins, Sócio, Cuatrecasas

11h15 Coffee Break

11h30 FINANÇAS MAIS VERDES

António Ramalho, Presidente da Comissão Executiva, Novo Banco

João Pedro Oliveira e Costa, Presidente da Comissão Executiva, BPI

Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva, Millennium bcp

Paulo Macedo, Presidente da Comissão Executiva, Caixa Geral de Depósitos

Pedro Castro e Almeida, Presidente da Comissão Executiva, Santander Portugal

12h30 SESSÃO DE ENCERRAMENTO

António Horta Osório, Presidente do CA, Crédit Suisse

Assista em direto no dia 18 de novembro, pelas 09h00, no site e facebook do Jornal de Negócios.