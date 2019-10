Grande encontro Banca do Futuro a 22 de Outubro

A Banca está preparada para enfrentar os desafios que se adivinham para breve? E os players estão devidamente equipados para responder aos desafios que já enfrentam no presente? Quem são os novos players a entrar no mercado e com que regras jogam? Dos players estabelecidos, quais vão ser os reais game changers? Os novos perfis de cliente estão devidamente identificados?



Estas e muitas outras questões vão ser alvo de análise e de discussão ao longo da manhã, envolvendo destacados oradores que vão partilhar as suas perspetivas e experiências.

PROGRAMA





09h00 RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES

09h30 NOTA DE BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

09h35 ABERTURA INSTITUCIONAL

Carlos Costa, Governador, Banco de Portugal

09h55 BRINGING INNOVATION FROM EUROPE TO THE WORLD

Sarunas Legeckas, General Manager – European Expansion Markets, N26

10h15 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SETOR BANCÁRIO

António Miguel Ferreira, Managing Director, Claranet Portugal

João Freire de Andrade, Presidente, Portugal FinTech

João Sales Caldeira, Sócio, Deloitte

Paulo Costa Martins, Sócio, Cuatrecasas

11h15 Coffee Break

11h30 BANCA DO FUTURO

António Ramalho, Presidente da Comissão Executiva, Novo Banco

Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva, Millenniumbcp

Pablo Forero, Presidente da Comissão Executiva, BPI*

Paulo Macedo, Presidente da Comissão Executiva, CGD

12h30 ENCERRAMENTO

* a confirmar

