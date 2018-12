Grupo Nabeiro: Café português no alibaba da China

Luís Campos, com a distinção entre mãos, representou o Grupo Nabeiro. Nuno Fonseca

Grupo Nabeiro - Prémio Especial do Júri

O Alibaba, marketplace que é uma espécie de Amazon chinesa, identificou o café como uma das categorias estratégicas para os próximos anos. Convidaram a Delta para a dinamização desta nova categoria, num projecto de parceria desenhada a 5 anos. "Sendo o TMALL o principal veículo de criação de marca na China, a Delta Cafés assumiu o desafio de lançar a primeira Flagship Store oficial portuguesa gerida directamente pela marca, oportunidade única para a Delta Cafés, enquanto marca inovadora, de aprender e corresponder às novas expectativas dos consumidores", considera Alberto Pinto, director para os mercados internacionais do Grupo Nabeiro - Delta Cafés.

A internacionalização é chave para o crescimento do grupo e é um dos seus pilares estratégicos. Nesta estratégia está a entrada em marketplaces como o da Amazon e do Alibaba, gigantes do e-commerce, que permitem às marcas alcançar novos consumidores e ter um contacto sempre próximo dos clientes.

As exportações representam cerca de 32% do negócio do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, cujo volume de negócios em 2018 será da ordem dos 400 milhões de euros. Está presente em 25 países mas os mercados em que estão com posição mais interessante são aqueles em que a marca tem operação própria, com destaque para Espanha, Brasil, França, Angola, Suíça e Luxemburgo. "Temos apostado continuamente nos diferentes mercados onde estamos presentes, pensando de forma global e agindo localmente, proporcionando novos momentos de consumo e chegando a novos consumidores", refere Alberto Pinto.

Café em Angola

A Delta tem presença directa na China com a Delta Food Shangai, que tem como principal actividade a promoção e comercialização de café e produtos complementares no mercado asiático e em Angola, através da Angonabeiro, que faz a distribuição dos produtos da Delta e produz a marca de café Ginga.

Mas é Angola é um caso especial. Como diz Alberto Pinto, "reconhecemos a qualidade do café Angolano e por isso o compromisso do Grupo Nabeiro com Angola é de longo prazo". Considera ainda que a Angonabeiro, "tem contribuído activamente para restaurar o café angolano e os hábitos de consumo dos angolanos e esses esforços têm dado frutos ao longo dos anos".



Nos mercados onde estamos presentes, procuramos pensar de forma global e agir localmente, proporcionando novos momentos de consumo e chegando a novos consumidores. Alberto pinto

Director para os mercados internacionais do Grupo Nabeiro



Um dos objectivos da Delta Cafés é entrar no 'top ten' das marcas de café mundiais, nos próximos cinco anos. Para este objectivo, além da internacionalização, o outro pilar é a inovação, por isso pretendem "continuar a criar tendências e a acrescentar valor aos vários momentos de consumo e de partilha proporcionados pelo café, diz Alberto Pinto.

Uma das lanças para a conquista de mercados, está a Delta Q, sistema de cápsulas para consumo no lar e nas empresas, que surgiu no mercado em novembro de 2007 com uma produção diária de 395 cápsulas. Dez anos depois, a marca de café do grupo Nabeiro produz mais de dois milhões de cápsulas por dia, com destino a 25 países.

Algumas acções recentes que obedecem a estes dois pilares são o primeiro café expresso móvel, através do Delta Q WALQ), a aposta num novo segmento de mercado com barras de cereais Croffee, o Go Chill by Delta é uma bebida fria de café com leite, uma nova edição Chef's Collection com assinaturas dos 'chefs' Ljubomir Stanisic e Ricardo Costa e novas campanhas internacionais, com a nomeação dos embaixadores Ricardo Pereira e Pauleta, respectivamente para os mercados do Brasil e de França.