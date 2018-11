Grupo Triva: Serralharia em Paredes “fecha” produção dentro de portas

O grupo que detém a marca Frato emprega 140 pessoas nos concelhos da Maia e de Paredes. Paulo Duarte

Perguntas a Carlos Santos

Presidente do grupo Triva

"Temos de ser argutos para obter quota de mercado"

A produção nacional no mobiliário tem condições para vingar nos segmentos altos.

Notas rápidas Empresa familiar dá emprego fabril Negócio de família criado em plena crise

Fundado em 2010 por Carlos Santos e pela esposa, Patrícia, que antes tinham tido uma empresa de importação e exportação de acessórios de decoração -, o grupo Triva continua a ter uma estrutura accionista familiar.

70% dos empregados no chão de fábrica

Com instalações dividas pela Maia (escritórios e unidade de estofos) e Paredes (fábricas de mobiliário, carpintaria e serralharia), o grupo nortenho tem 140 funcionários, estando 70% deles dedicados à produção.

O grupo Triva montou uma unidade produtiva de serralharia no concelho de Paredes, completando desta forma o processo de verticalização do negócio iniciado há quatro anos, quando apenas controlava a parte criativa e o crescimento do volume de encomendas expunha as primeiras dificuldades na subcontratação nacional das peças de mobiliário.Esta nova fábrica na área da serralharia junta-se à capacidade adquirida antes nas componentes do estofo (Knot), da carpintaria (Woodskills) e do mobiliário (ADC). Esta última, por via da compra da histórica e quase falida Américo Dias Campos, acabou por ser o principal investimento, a rondar os 2,3 milhões de euros. Das 140 pessoas que trabalham neste grupo com sede na Maia, 70% estão afectas à produção, assegurando internamente 90% do abastecimento.Em 2017, as vendas ascenderam a 16 milhões de euros e os lucros passaram de 500 mil para 1,4 milhões. O presidente, Carlos Santos, descreve uma "aposta grande na optimização das unidades produtivas e reforçar quadros nessa área", além da prioridade aos projectos que reforçam a sua própria cadeia de valor. "No ano passado, 80% do VAB (valor acrescentado bruto) foi criado com marca criativa nossa. É essa a aposta que queremos manter para o futuro", acrescentou.Apesar de Portugal atravessar "um momento óptimo", a quota do mercado interno "pode crescer qualquer coisa, mas não passará de 2% a 3%". E concentrada na decoração de interiores. O foco continuará na exportação, que vale 99% da facturação e todos os anos conta com cerca de 40 destinos diferentes para os produtos da marca Frato (premium) e Altto (segmento médio-alto) - tem ainda a Idezi para a hotelaria -, o que demonstra uma "pulverização bastante grande".Apesar das oscilações anuais justificadas por projectos de maior dimensão - foi o caso da remodelação do hotel Hilton em Abuja (Nigéria) ou do Kempinski, em Genebra -, o Reino Unido e o Médio Oriente mantêm-se no topo do ranking dos mercados preferenciais. "Tem a ver com a identificação com a Frato e também colhemos alguns frutos da presença física em Londres e no Dubai", justifica o empresário nortenho, em referências aos espaços comerciais próprios, respectivamente, nos conhecidos armazéns Harrods e no Dubai Mall, considerado o maior shopping do mundo e que recebe cem milhões de visitantes por ano. Além disso, este grupo familiar tem outras duas lojas em Xangai (China) e em Riade (Arábia Saudita), ambas em regime de parceria.Outra aposta relevante, concretizada em Abril de 2018, foi a presença inédita na iSaloni, de Milão, a maior feira de mobiliário do mundo. Um evento muito orientado para o mercado 'trade' que "ainda tem um potencial de crescimento significativo nos próximos anos", assegurando Carlos Santos que o grupo que lidera já está a "tirar benefícios" dessa passagem por Itália.O presidente do grupo Triva dramatiza a aposta na flexibilidade para conseguir afrontar a forte concorrência internacional.Incentivo-a a apostar nos mercados externos, que são bastante seguros em termos de investimento. Estamos a viver um óptimo momento em Portugal, mas vamos ter ciclos. Nos mercados externos esses ciclos são diluídos por vários países, o que traz menos riscos. E a dimensão desses mercados é superior [à portuguesa].Sim. É preciso entender que são bastante competitivos. Mas há sectores, como o do mobiliário, em que produzimos bem e somos competitivos. As feiras são um bom arranque - foi assim que começámos - e devem aproveitar o Portugal 2020 para tornar este investimento mais leve. Mas, de facto, a produção nacional neste sector do mobiliário e estofo - tal como acontece no têxtil ou no calçado, por exemplo -, tem condições para vingar nos segmentos altos dos mercados externos. E depois é muito importante aliar a parte criativa à produtiva.Sim. Mas bem estrutura, bem pensada, com criatividade. Bem trabalhada a nível comercial e de marketing. O relevante é a criação de valor e isso depende sobretudo da área criativa e do marketing.Os concorrentes têm uma capacidade de marketing e um nome estabelecido no mercado, que nós não temos. Por isso, para lhes fazermos face temos de ser flexíveis - no preço não tanto, embora tenha de estar um pouco mais baixo -, mas na rapidez de resposta, na qualidade de produção e na criatividade. Temos de ser inventivos e argutos para obter alguma quota de mercado.