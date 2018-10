Há oito anos a descobrir campeões nacionais

Foto de família dos vencedores da edição de 2017 dos Prémios Exportação & Internacionalização. Inês Gomes Lourenço

Júri Quem fez as escolhas O júri dos Prémios Exportação & Internacionalização avaliou as empresas candidatas e seleccionou aquelas que vão ser distinguidas esta terça-feira.

Alberto Castro

Professor, Universidade Católica do Porto



Filipe de Botton

CEO, Logoplaste

Gonçalo Lobo Xavier

Membro do Comité Económico e Social Europeu e director-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição

Em 2011, o prémio Grande Empresas foi atribuído à Cotesi. O prémio PME foi entregue à Frezite e o prémio Revelação à Derovo. Em oito anos, entre vencedores de diferentes categorias e menções honrosas, os Prémios Exportação & Internacionalização, uma organização do Negócios e Novo Banco com o apoio da Iberinform Portugal, já distinguiram mais de 100 empresas que têm deixado a sua marca na economia nacional.Este ano, pela primeira vez, a cerimónia de atribuição dos prémios sai de Lisboa e vai até ao Porto, mais propriamente ao Palácio da Bolsa, onde esta terça-feira serão revelados os vencedores da edição de 2018, escolhidos por um júri composto por Alberto Castro, professor da Universidade Católica do Porto, Filipe de Botton, CEO da Logoplaste, e Gonçalo Lobo Xavier, membro do Comité Económico e Social Europeu e director-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.Os premiados foram encontrados entre as muitas dezenas de empresas que concorreram a esta iniciativa.A longevidade desta iniciativa atesta o sucesso do seu conceito, na medida em que premeia não só as grandes empresas, conhecidas por todos, mas também os campeões escondidos, as pequenas e médias empresas com excelentes capacidades exportadoras e com forte presença internacional.Neste quadro, a capacidade de afirmação nos mercados internacionais das empresas portuguesas é fundamental para a economia, sendo que os Prémios Exportação & Internacionalização têm mantido o objectivo de dar visibilidade e destaque às empresas que demonstram esta capacidade.A cerimónia de entrega dos prémios arranca às 17h30, contando com uma intervenção do presidente do Novo Banco, António Ramalho, cujo tema será: "Exportação e Internacionalização - Visão Prospectiva." Segue-se uma mesa-redonda em que será debatido o desígnio das empresas portuguesas na qual participarão Alberto Castro e Gonçalo Lobo Xavier, dois dos membros do júri deste prémio, Armando Levi, CEO da Rodi, Mariana Jordão, directora de operações da Feedzai, e Vítor Fernandes, administrador do Novo Banco. O debate será moderado por André Veríssimo, director do Negócios. A revelação das empresas vencedoras de 2018 será feita a partir das 18h45.No ano passado, quatro empresas foram distinguidas nas duas categorias do prémio Internacionalização (PME e Grandes Empresas) e 16 foram galardoadas no âmbito dos prémios Exportação.