"How to": Guia para a Futura Boosting Digital Marketing

O que é

FUTURA – Boosting Digital Marketing é a vanguarda do marketing digital por quem faz acontecer o futuro. Don Tapscott, Neil Patel, Ari Wallach e alguns dos mais relevantes decisores portugueses partilham, em Lisboa, os factores-chave que determinam hoje o futuro e o sucesso das suas empresas.

A quem se dirige

O público-alvo abrange Directores de Marketing, CDO (Chief Digital Officer), CMO (Chief Marketing Officer), Marketeers, Media Planners, Publicitários, Profissionais da área da Comunicação e do Digital, a Academia e todos aqueles que se interessam pelo tema, sendo o Marketing Digital hoje absolutamente incontornável, como todos sabemos.

Como aceder às sessões privadas?

O evento prevê que os participantes com bilhetes VIP possam estar presentes nas sessões privadas com Don Tapscott (29 de Novembro às 15H50) e Neil Pattel (30 de Novembro às 15H45), no jantar com Don Tapscott (29 de Novembro às 19H30) e nos almoços com Neil Pattel (30 de Novembro às 13H15) e Ari Wallach (29 de Novembro às 13H25).

Como aceder ao evento?

A entrada para o evento é feita através de bilhete, que se pode adquirir no site www.futuradigitalmarketing.com. Informações pelo telefone 210 494 905.

Existe um bilhete VIP que dá acesso a momentos exclusivos do evento com os keynote speakers. Os early birds ainda têm preços especiais até 31 de Outubro de 2018. E há packs especiais para empresas.





12

Bilhetes

O Pack Empresas garante 1 bilhete VIP e 11 bilhetes standards e uma dúzia de assinaturas digitais do Jornal de Negócios.



100

Empresas

No evento espera-se a representação de mais de uma centa de empresas oriundas de mais de quinze sectores de actividade.



20

Horas

Vai ser a duração da Futura-Boosting Digital Marketing, que se vai realizar durante dois dias no Four Seasons Hotel Ritz em Lisboa.



5

Mesas redondas

Durante o evento, entre outras actividades, estão programadas discussões temáticas as marcas, as tendências, os clientes no mundo digital.



850

Bilhete standard

Até 31 de Outubro o bilhete standard custa 850 euros + IVA, o bilhete VIP, 2300 euros +IVA e o Pack Empresa, 9.000 euros + IVA.



2

Cases studies

Os temas dos casos a apresentar vão ser We Are Digital & Portuguese e Selling Portugal: The Importance of Digital Marketing.





Quais são as vantagens do bilhete empresa?

Pack Empresa

Contém 11 Bilhetes Standard, 1 Bilhete VIP e 12 Assinaturas anuais digitais do Jornal de Negócios.

Quem são os keynotes?

Já são conhecidos três dos seis keynote speakers e que são Don Tapscott, Neil Patel, Ari Wallach.





Ari Wallach abre a conferência com o tema Longpath às 9H15, de 29 de Novembro. No mesmo dia, às 11H30 Neil Patel fala de Branding & The Future of Digital.





Rethinking Marketing for the 2nd Era of the Digital Age é o tema da comunicação de Don Tapscott, que terá lugar às 9H45 de 30 de Novembro.

Quantas mesas-redondas e quais os temas?

Estão previstas cinco mesa-redondas com os seguintes temas: The Trend is Our Friend, Digital Rules, Brands Accelerating in Marketing, How to Manage an International Brand, The Customer Experience in Banking.

Quais os case studies em destaque?

Vão ser apresentados os casos We Are Digital and Portuguese e Selling Portugal: the Importance of Digital Marketing.

Onde e quando vai ser?

O Futura realiza-se no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa, que fica na Rua Rodrigo da Fonseca, 88, sendo a entrada feita pela Rua Castilho, 77.

29 e 30 de Novembro: a sessão de 29 de Novembro inicia-se às 8H30 com o Welcome Coffee e a sessão de 30 de Novembro às 9H00.

Quanto custa a entrada?

Existem três tipos de bilhete, que ainda estão a preços especiais até 31 de Outubro.





Os preços sem desconto são:

> Bilhete Standard

O bilhete normal custa 1.100 euros + IVA e dá direito à entrada no evento, coffe-breaks, welcome kit, acesso a conteúdos e uma assinatura semestral digital do Jornal de Negócios;

> Bilhete VIP

O bilhete VIP custa 3.600 euros + IVA e dá direito à entrada no evento, coffe-breaks, check in e welcome kit VIP, entrada nas sessões privadas com Don Tapscott, Neil Pattel, participação no jantar com Don Tapscott e almoços com Neil Pattel e Ari Wallach, acesso a conteúdos exclusivos do encontro e uma assinatura anual digital do Jornal de Negócios;

> Pack Empresa

Custa 15.700 mil euros + IVA e contém 11 Bilhetes Standard, 1 Bilhete VIP e 12 Assinaturas anuais digitais do Jornal de Negócios

Bilhetes a preços especiais

Até 31 de Outubro há preços especiais, para os chamados "early birds".

Bilhete standard: 850 euros + IVA

Bilhete VIP: 2.300 euros + IVA

Pack Empresa: 9.000 mil euros + IVA

Onde comprar

A entrada para o evento é por bilhete, que se pode adquirir no site www.futuradigitalmarketing.com

Informações pelo telefone 210 494 905