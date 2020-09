Bruno Bernardes: “Deve-se evitar o desencontro entre as expectativas das pessoas e as soluções criadas”

Predições Em três anos a portabilidade de dados será um requisito para todos os produtos conectados vendidos nos EUA e União Europeia.



Em sete anos os produtos vão oferecer "garantias digitais vitalícias ", permitindo que os clientes possam substituir sem custo os dispositivos que se tornem obsoletos.

"É insustentável para muitas organizações que um produto seja concebido para o presente sem que se projete o seu valor num futuro próximo", diz Bruno Bernardes, 42 anos, que é associate director na Accenture Portugal, responsável por tecnologia para as indústrias de energia, utilities e recursos naturais. Licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra ingressou de imediato na Accenture em 2005. No seu percurso profissional destacam-se um conjunto de projetos complexos desenvolvidos na área de resources, nomeadamente na definição e implementação de projetos de SAP e Oracle em empresas da área de transporte, distribuição e comercialização de energia.À medida que as empresas mantêm cada vez mais propriedade e controlo sobre os dispositivos, mesmo após a sua compra por parte de clientes, deparamo-nos com um aumento da frustração de consumidores que experienciam mudanças constantes em produtos que consideravam seus.Por outro lado, e no atual contexto da pandemia covid-19, temos sentido um acréscimo de dispositivos inteligentes e de rápida atualização, com grande potencial em termos de saúde pública e que têm sido úteis para utilizadores. Estes produtos podem ajudar a identificar sintomas, monitorizar pacientes e obter dados valiosos que apoiam a investigação e decisões governamentais. Em determinados contextos, a apresentação de novas funcionalidades e novas features permite a consolidação da relação com as pessoas.Neste caso específico, foram adaptados e atualizados inúmeros dispositivos, úteis na manutenção do distanciamento social, higienização das mãos e muito mais. No decorrer da pandemia, as pessoas estão a recorrer a mais aplicações e dispositivos inteligentes no seu dia-a-dia, muitas das quais estão mais disponíveis para partilhar dados pessoais relativos à sua saúde, o que gera um risco acrescido da suposição de utilização destes dados num futuro próximo.A definição clara do limite de utilização de dados é crucial para a integração de dispositivos inteligentes, sobretudo se os mesmos passam, de alguma forma, pela leitura de dados pessoais como a análise de informações sobre saúde ou a localização do indivíduo. Todas as garantias de privacidade têm de ser asseguradas. Por exemplo, a Google e a Apple estão a inserir mudanças em Android e iOS para permitir que certas aplicações de entidades governamentais consigam rastrear o contacto do utilizador.Este sistema, baseado em Bluetooth, deteta a proximidade física entre telemóveis, alertando os utilizadores da possível exposição ao vírus, tendo por base informações de casos ativos de covid-19. Esta funcionalidade não recolhe dados de pessoas que não foram diagnosticadas e tem uma política de privacidade e tratamento de dados altamente rigorosa. Independentemente da intenção, todas as empresas devem ter em consideração estes limites para não ultrapassarem o razoável aquando da exposição dos utilizadores às suas novas features.O investimento em soluções tecnológicas que aumentem a relevância das empresas junto dos seus públicos deve ser sempre feito numa perspetiva de longo prazo, ou construída por forma a poder-se desenvolver sem que se estagne no tempo. É insustentável para muitas organizações que um produto seja concebido para o presente sem que se projete o seu valor num futuro próximo. E neste caso em concreto, em que falamos da implementação de dispositivos inteligentes, os mesmos devem ser pensados como elementos facilitadores na vida do seu target, por forma a evitar o tal tech-lash que a Accenture evidencia no Relatório Technology Vision 2020.Este desencontro entre as expectativas das pessoas e as soluções que lhes são criadas não pode acontecer. E para o prevenir, neste tema em específico, é necessário que se evite ao máximo o sentimento de invasão de privacidade ou insegurança de utilização de dados no longo prazo e que se criem produtos com caráter inovador e aptos para a reconfiguração ou reinvenção, de modo a ajustarem-se às mutações da organização.